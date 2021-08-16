香港民陣受壓解散 北京續要「除惡務盡」 窮追猛打有因

在聲稱實行高度自治的香港，一個民間組織的解散，卻惹來北京的部門、中央政府駐港機構和中央級官媒發文批評，形容剛解散的民間人權陣線(民陣)為「反中亂港」組織，稱要追究到底，並說「除惡務盡」，要調查「民陣等反中亂港組織」涉嫌違法活動，支持港府「深入推動各領域撥亂反正」。時事評論員劉銳紹表示，北京反應強烈是因為中央政府認為民陣有強烈政治背景，打擊會不擇手段，不單要該組織五體投地，更需要是「五體入地」。

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香港在一星期內先後有教育專業人員協會和民陣有兩個歷史悠久和大型的非政府組織解散，而民陣受到北京的中央政府「關注」顯然比教協大。教協宣布解散後，「只有」部門對口單位的教育局和新華社發文，儘管後者表示要追責；但民陣解散後，發文表示要追責的，除了港府警務處和新華社外，還有在北京的國務院港澳事務辦公室(港澳辦)和中央政府駐香港聯絡辦公室，批評規模與歐美針對香港所作事項相差不遠。

根據《基本法》第22（1）條規定，北京的中央人民政府所屬各部門均不得干預香港根據基本法自行管理的事務，因此，中國政府在香港回歸後頗長一段時間都不會公開就香港事務表態，以免予人香港有「兩個權力中心」的錯覺，即使中聯辦時任研究部長曹二寶在2008年時發文指，香港應該有「香港特區建制隊伍」和「中央、內地從事香港工作的幹部隊伍」兩支管治力量，有關說法仍然受到大肆批評，甚至是長期擔任中國人大代表的吳康民也指責曹二寶是「偷換概念」，明確指出，中央駐港機構不是香港管治隊伍的一部分，也不是「騎在特區政府之上的決策機構」。有關情況在中國國家主席習近平上任後的2014年逐漸出現轉變，近年中央機構不時以「堅決支持香港特區政府執法」為名，發表評論，指示方向。

在警務處發出民陣即使解說也會繼續調查該組織有否違反《港區國安法》和其他法例後，新華社、中聯辦及港澳辦先後發表主調雷同的文章和聲明。當中，中聯辦指民陣在十九年來聚合各路「反中亂港」組織，勾結外部勢力，衝擊「一國兩制」紅線和香港憲制秩序，是香港「禍亂之源」，垮台是咎由自取，堅決支持港府「追究到底」。

其後，港澳辦發言人亦作出回應，斥責民陣宣布解散時仍態度猖狂，充分暴露「反中亂港」的政治本質和冥頑不靈的惡劣本性，必須對其依法追究，而民陣欲藉解散「玩『金蟬脫殼』的把戲逃避責任，是癡心妄想。」發言人續稱，「除惡必務盡」，民陣雖解散，「其遺毒仍需持續清除」，堅決支持執法機關依法調查及港府「深入推動各領域撥亂反正」，毫不手軟剷除「毒瘤」、「惡瘡」。

對於北京反應激烈，劉銳紹接受本台訪問時指出，民陣雖是民間團體，但北京認為它有強烈政治背景，便不管對方是否是民間團體；其次，北京認為民陣的遊行影響政權和人心的穩定，打擊必然是不擇手段，令被打擊者不單止五體投

地，甚至是「五體入地」，即是連軀殼也不存在，這自然便靈魂也不存在。但他補充，中共不會明白，這種強硬手段不能打散靈魂，因為公眾只會覺得施壓者不對。