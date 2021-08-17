特首警告律師會：港府會與被政治凌駕的專業團體割席 觸碰國安紅線只有解散一途

香港律師會將於下周二( 24日)改選部分理事席位，結果可能影響律師會的親建制路線能否維持，繼中共黨報《人民日報》批評後，香港特首林鄭月娥今(17日)早亦開腔，表明一旦律師會等專業團體被政治騎劫或凌駕專業，政府唯有終止與該團體的關係。另外，她響應民間人權陣線解散時又說，以往肆意觸碰國家安全紅線的團體，自動解散是唯一選擇，但自動解散亦非免責條款，執法部門會繼續搜證調查，若有違法，仍會作出檢控。

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港府官員一向不會公開就民間組織的選舉置喙，林鄭月娥今早出席會議前雖沒有直接談律師會選舉，但卻在此微妙時刻向該會及出警告。她表示，香港有很多公民團體、專業組織及學生團體，有關組織應按其宗旨、在不違反法律下運作，如果一些團體讓當局知道已偏離宗旨，例如專業團體被政治騎劫或凌駕專業，港府唯一取向就是終止關係，早前教育局便是在有需要的情況下與教育專業人員協會終止關係，如果日後有其他專業團體，包括近日坊間較多被談及的香港律師會亦被政治凌駕法律專業，港府同樣會考慮終止關係。

她續稱，當局與律師會關係深遠，很多法律工作也會徵求兩個法律專業團體的意見，甚至不少法定組織、諮詢組織亦樂意委任由律師會推薦的人員，包括委任律師會成員加入司法人員推薦委員會和法律援助服務局，如果律師會變政治化團體，港府會重新審視這些關係。

負責監管事務律師的律師會迅速作出響應，指作為香港律師的自我監管組織及專業團體，以及作為業界與政府之間的橋樑，律師會一直保持政治中立，時刻與相關部門溝通、表達意見以改善執業環境，並定期從法律角度響應不同議題的諮詢。

一向被視為保守及親建制的香港律師會，其理事會有20人，當中五個理事席位將於下周二改選，當中有三名參選人被視為「開明派」，而由親中議員何君堯推薦的名單則布五人，若開明派全勝，則律師會理事會內的開明派會增至十人，與親建制和保守力量將勢均力敵，影響在理事會改選後的新一屆正、副主席選舉，尤其是表態反佔中、被視為親建制的現任會長彭韻僖已連任三屆，按會章需要「交棒」，外界關注開明派會否當選律師會會長。

另外，面對教協和民陣等團體解散，有評論指港府過往都有與之接觸，包括被指沒有註冊而成為非法組織的民陣，林鄭月娥形容，這些人是在「翻舊帳」，但在過去兩年經歷的「黑暴」，港府和她「上了深刻一課」，認清香港的複雜環境，若沒有《港區國安法》的保障，將會成為顛覆特區政權、危害國家安全的「橋頭堡」，現時是回到正軌。她否認民陣解散與打壓自由有關，指一些外媒和外國政客的相關言論非常偏頗，她不會接受。 她又說，國安法不單止用作處理2019年下半年的「黑暴」，也為港府貫徹一國兩制奠定基礎。一些肆意觸碰紅線的團體人士，現時自願解散是唯一選擇，因此與行使自由無關。