美、法等15國非港人周五起禁來港 中風險國有抗體者檢疫期可能上調回14天

隨着武漢肺炎疫情在個別國家轉趨嚴重，港府宣布，由本星期五(20日)起，美國、法國、馬來西亞等十五個國家將被列入高風險地區，即只有已接種疫苗的港人方可來港。另外，衛生署轄下的防疫委員會建議，來自中、低風險地區、完成接種疫苗且驗出抗體者，入境香港時頂多可將檢疫期調整至十四日，七天自我監測期不變。當局今日稍後時間會公布新措施，而可能受影響的，會是澳洲這個原訂本周五改列中風險的國家，該國符合上述資格來港人士可否按原訂計畫獲得檢疫情七天的待遇，頓成疑問。

廣告 繼續瀏覽後續

新增為高風險地區的國家分別是孟加拉國、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國及美國，令此組別的國家增至二十五個。從上述地區來港者，必須是已完成接種疫苗並持有紀錄的香港居民，抵港後更需接受二十一天強制酒店檢疫，期間需接受四次檢測。

至於中風險地區的疫苗接種者若驗出抗體，來港的檢疫期可減至七天的安排，實施一個半月後被港府的聯合科學委員會叫停。委員會因應一名由美國返港檢疫七天後確診的外佣暴露的漏洞作出研究，推算出有抗體而檢疫七天，可能有12%的患者會「走漏」，不被發現，為此建議，由中、低風險地區抵港者，即使驗出抗體，檢疫期最多隻能減至十四天，但新建議未有生效日期，當局只是說儘快。

根據衛生署網頁(https://www.coronavirus.gov.hk/chi/inbound-travel.html)，不屬高、低風險組別的國家和地區均屬中風險，而低風險組別只有澳洲和新西蘭，但澳洲由本周五起，會改列中風險組別，即已接種疫苗並驗出有抗體者，在檢疫酒店隔離的期限可縮短至七天，另加七天自我檢測。若當局在日內落實委員會建議，澳洲旅客的計畫可能被打亂。

另外，由於現時距離周五尚有兩天，由中風險改列高風險的十五國，其居民在周五前抵港而有抗體者仍可享有七天檢疫期的待遇，加上機場明(18日)起推出抗體檢測，換言之，美國等地抵港者在機場驗出有抗體，仍可享受強制檢疫期縮短至七天的安排，呼吸系統科專科醫生梁子超憂慮，這「空窗期」令香港的社區風險增加，促請港府儘快落實委員會建議，並建議暫緩在機場測驗抗體的措施。

已接種疫苗仍中招 88%屬變種

香港昨新增三宗輸入個案，患者均驗出L452R變異病毒株，其中一名於本月12日由日本返港的48歲男子，更已於5月在港完成接種復必泰疫苗。衛生防護中心總監林文健表示，全球正經歷另一波巨大疫情，Delta變種病毒傳播是主因，令香港面對巨大的輸入個案壓力。香港至今累計有294宗N501Y變異病毒株輸入病例，過去一周沒新例；相反，L452R病毒株個案則越來越多，至前日已累計有236宗，當中超過一半屬傳播較快的Delta。

另外，已接種疫苗而感染的個案中，絕大部分屬變種。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指出，由4月至8月15日，香港共有52宗已打針的輸入個案，其中88%屬變種，以L452R為主，由美國入境的有14宗占，屬最多；其次是5宗的阿聯酋。上述輸入個案中，八成八於第一周被診斷，另有6人在第二周才確診，曝露走漏個案的由美返港外佣更是在第13天確診，數據顯示，如果強制檢疫期縮至七天，將「走漏」12%患者。他解釋，委員會兩個月前建議把中、低風險組別國家部分來港人士的檢疫期縮至七天，是因為當時開會時未有數據，Delta亦未在全球散播，現時按數據建議調整，可更安全。