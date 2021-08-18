中國政策允許生3胎 江西第一個開放登記

中共中央政治局會議今年5月審議通過的“關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定”提出，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。江西省衛生健康委員會17日則率先在官網公布，8月15日起在全省範圍內開放三孩生育登記。中國13屆全國人民代表大會常務委員會第30次會議目前正在北京舉行，審議中國國務院關於提請審議人口與計畫生育法修正草案的議案。

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據中央社今天報道稱，中國全國人民代表大會常務委員會近日正審議“人口與計畫生育法”修正草案，將開放民眾生育三孩。江西省衛生健康委員會17日則率先在官網公布，8月15日起在全省範圍內開放三孩生育登記。據該公告表示，全省在2021年5月31日之後生育第三個子女的夫妻，分娩前後憑結婚證、戶口簿、身分證（含電子證照），到夫妻一方戶籍所在地或者經常居住地的鄉鎮政府（街道辦事處）登記，或者進行生育登記線上辦理，領取“生育服務卡”。

中共中央政治局會議今年5月審議通過的“關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定”提出，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。之後，中國國家衛生健康委員會、發展改革委員會起草了人口與計畫生育法修正草案，由國務院提請全國人大常委會審議。

中國全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉日前表示，這次將修法實施一對夫妻可以生育三個子女政策，並取消社會撫養費，刪除與三孩生育政策不適應的規定。

該報道引據澎湃新聞說，近期，中國已有多地陸續推出三孩生育配套措施。北京市衛生健康委員會先前也宣布，5月31日（含）後按規定生育三孩的，除享受國家規定的產假外，享受生育獎勵假30天，其配偶享受陪產假15天。女職工經所在機關、企業事業單位、社會團體和其他組織同意，可以再增加假期1至3個月。