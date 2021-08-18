中國監管致阿里與騰訊股跌 台積電登上東亞最大

台積電（TSMC）截至8月18日的總市值躍居東亞首位。在中國加強監管的背景下，阿里巴巴集團和騰訊控股的股價下跌，台積電意外地登上首位。

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據日本經濟新聞今天報道說，台積電總市值超過騰訊和阿里躍居東亞最高。據QUICK FactSet統計的截至北京時間18日上午2時的總市值排名顯示，台積電超越騰訊，躍居首位。騰訊與第3位的阿里巴巴曾於2020年排在全球總市值排行榜上處於僅次於美國主要高科技企業“GAFAM”（Alphabet、蘋果、Facebook、亞馬遜和微軟）的位置。一度還超過美國Facebook。

據中國7月2日表明，出於安全原因針對剛剛在美國上市的滴滴出行展開審查。之後擴大對象，包括遊戲、在線音樂、教育和電子煙等。進入8月後，強化監管的趨勢沒有結束的跡象。今後，中國互聯網巨頭的影響力下降的情況或將更加明顯。

據該報道，台積電躍居首位並非只是因為“對手失誤”。雖然5月以後持續處於上漲乏力的局面，但保持着較年初上漲9％的水平。彰顯出以全球半導體供應短缺為背景的相關企業的強勁勢頭。

從其他股票來看，豐田的表現十分強勁。原因在於，在全球大型車企之中，豐田的業績較早從疫情中復蘇。

該報道稱，在中國大陸股票中，寧德時代新能源科技（CATL）的市值顯著上漲。強化監管的風險較小，藉助投資者購買受益於政策紅利的股票的趨勢，躍居第10位。