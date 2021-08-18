北戴河休假期結束 中國官場習嫡系3後起之秀仕途再受矚目

中共北戴河休假近日剛結束，便迎來中國人大常委會會議，官方此前披露，會議內容包括有關任免案，據香港“明報”認為，在中共總書記習近平嫡系的之江新軍中，有3名後起之秀值得關注。3人分別是現任中共政法委秘書長陳一新、司法部長唐一軍和陜西省長趙一德。

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北戴河休假結束，新的官場任命躍上議事日程。在中共總書記習近平嫡系的之江新軍中，現任中共政法委秘書長陳一新、司法部長唐一軍和陜西省長趙一德仕途發展引發關注。據中央社今天引述明報分析指，3人年齡相仿，陳一新生於1959年，唐一軍和趙一德都是“60後”，3人都是候補中委，也都是基層起家，都有秘書或文膽的經歷，而且近年職務都頻繁調動，火速上升。

明報文章認為，將滿62歲的陳一新預料再高升。1992年底，他從麗水地委辦公廳調到浙江省委辦公廳，就任調研寫作處副處長，成為省官員的“筆桿子”。

習近平到浙江後，陳一新一直擔任省委副秘書長，長期在習近平身邊工作。2015年11月，他從溫州市委書記任上奉召進入北京，出任中共中央深改小組辦公室專職副主任；一年後空降湖北，出任省委副書記兼武漢市委書記；再一年半後重返北京，出任中共政法委秘書長。據該文章說，明年中共20大和後年的14屆人大，已是正部級的陳一新無論循地方諸侯途徑入局，或接掌政法委或公安部，都被看好更上層樓。

唐一軍被視為最高法院院長和最高檢察院檢察長的有力競爭者。今年60歲的唐一軍籍貫雖是山東，但在浙江長大。習近平主政浙江時，唐一軍擔任省紀委秘書長，後來調任寧波市委副書記兼市紀委書記。2016年2月，唐一軍改任寧波市政協主席，似將退居二線，卻逢寧波原市委書記劉奇調任江西副書記、市長盧子躍落馬受查，唐一軍兩個月後重任市委副書記，當上代理市長，同年8月更接任市委書記，躋身省委常委。

文章分析，短短3個月兩度調職，從二線重返一線，而且一度集省委常委、市委書記、代市長、市政協主席4職於一身，在中國政壇可謂絕無僅有。2017年10月唐一軍北上遼寧，升任省長，兩年半後又進入北京接任司法部長。明後年換屆，他被視為掌兩院的熱門人選。

56歲的趙一德曾於習近平掌浙時擔任共青團浙江省委書記，習近平離浙前將他下放溫州任市委副書記，意在栽培。而現任國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍主政浙江時，趙一德為省委秘書長，是夏寶龍的大管家，之後又出任省會杭州書記；2018年調任河北省委副書記，兩年後就出任陜西省長。明年前後應會異地陞官，有望成為最年輕的省委書記。

中央社說，13屆中國人大常委會第30次會議17至20日在北京舉行。官方披露，會議將審議中國國務院關於提請審議人口與計畫生育法修正草案的議案等，並包括“有關任免案”。