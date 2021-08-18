國安拘四名港大學生 指發「感激」刺警案疑兇屬宣揚恐怖主義

香港大學學生會評議會就「7.1刺警案」疑兇發哀悼議案的風波未了，警隊國家安全處今(18日)早拘捕四名香港大學學生，指他們涉嫌觸犯《港區國安法》的宣揚恐怖活動罪。國安處高級警司李桂華指出，議案有美化和光榮化暴力之嫌，故此作出拘捕。

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據港大學生會刊物《學苑》在社交平台披露，被捕者是學生會前會長郭永皓、評議會主席張敬生、前文學院學生會外務副主席容頌禧及前李國賢堂學生會代表杜林丞亨；另外，學苑總編輯、校園電視主席及評議會榮譽秘書亦被帶到警署協助調查。

李桂華中午前召開記者會表示，警方接見了參與通過議案會議的32人，而被捕者曾在議案通過時發言及擔負職務，而「7.1刺警案」的疑兇的行為，是脅迫港府和令市民驚嚇，屬恐怖主義，故此學生會議案以讚揚的形式處理疑兇的行為，更稱他是義士，令人咋舌，是在合理化、美化和光榮化恐怖主義和無差別襲擊，鼓勵自殺行為，這都與社會道德相違，而有關組織在通過動議後，亦急不及待地向公眾發放，符合宣揚恐怖活動罪的定罪元素。

刺警案疑兇即晚死亡時，警方並未定義屬恐怖活動，當被問及警方現時為何指控學生會的議案宣揚恐怖活動時，李桂華表示，現時的控罪是宣揚恐怖主義，不是宣揚恐怖活動。他又說，學生會的議案已經是犯法行動，事後撤回議案只可以作為法庭判處時有更好處理的考慮。

港大學生會評議會7月7日以30票贊成和兩票棄權的情況下通過動議，「深切哀悼」和「感激」自殺身亡的「7.1刺警案」疑犯梁健輝，港府和校方相繼譴責後，評議會撤回動議，學生會幹事會請辭。但經身兼校監的特首林鄭月娥發話後，校方終止與學生會的合作關係，警方國安處則於上月16日到港大學生會綜合大樓、校園電視辦公室及學苑辦公室調查和搜證。