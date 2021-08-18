央視發塔利班影片淡化恐怖主義關係 遭批後刪除

阿富汗民兵組織塔利班奪下政權後，中國官媒央視網16日在微博上傳題為“60秒了解塔利班的前世今生”的影片，內容淡化塔利班與恐怖主義關係，近日引發中國網友批評，目前影片已下架。中共黨媒人民日報16日也一度在官方微博轉載這則影片，同樣遭受輿論批評，並於發文後4小時刪文。

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據中央社今天報道稱，中國央視網16日發布一支介紹塔利班的影片，內容淡化塔利班與恐怖主義關係，引發中國網友批評。根據網上備份影片，央視網在片中稱塔利班（Taliban）是誕生於阿富汗內戰期間，成員主要來自難民營的學生，最初只有800多人，因得到阿富汗貧民支持，實力急劇膨脹。影片又指塔利班武裝部隊於1996年攻佔喀布爾成立阿富汗伊斯蘭酋長國；911事件後，塔利班政權被美國推翻，開啟長達20年的戰爭等。

這則影片一度在微博十大熱搜排行榜名列第五位，並引發不少網友質疑。有人留言批評影片為什麼絕口不提恐怖主義；也有人反問塔利班“是那個炸掉巴米揚大佛的嗎？”

一位郭姓北京民眾17日接受美國自由亞洲電台採訪時則說，在他的印像中，阿富汗塔利班曾經為策畫911在逃主嫌賓拉登（Osama bin Laden）提供藏匿處，不是什麼難民組織。他說，“在我很早的印像中，塔利班組織就是國際恐怖組織，在阿富汗境內，與阿富汗接壤的邊境，都有恐怖主義活動。”

面對批評聲浪後，央視網已經這支影片下架。中共黨媒人民日報16日也一度在官方微博轉載這則影片，同樣遭受輿論批評，並於發文後4小時刪文。

中央社說，在塔利班攻下阿富汗首都喀布爾（Kabul）前，中國國務委員兼外交部長王毅7月28日已在中國天津會見塔利班政治領袖巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar ）。外界普遍認為，中國當時已對可能的政權更替預做準備。