有5000萬粉絲 190萬影片下架 吳亦凡視野告消失

藝人吳亦凡因涉嫌強姦罪，近日被批准逮捕。中國影音平台已下架與他有關的影片190萬部，吳亦凡幾乎消失在中國的公眾視野。

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據中央社今天報道稱，藝人吳亦凡因涉嫌強姦罪，近日被批准逮捕。據官方發布，事發以來，中國影音平台已下架與他有關的影片190萬部、綜藝節目約7000集，吳亦凡幾乎消失在中國的公眾視野。

7月31日，吳亦凡因涉嫌強姦罪，被北京市朝陽公安分局刑事拘留。8月16日，北京市朝陽區人民檢察院在官方微博發布，經依法審查，對“犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕”。據中國國家廣播電視總局發布，從事發後到8月17日上午10時，合計已處理網絡上與吳亦凡相關的短片共190萬部，影視綜藝節目達7000集，目前仍在繼續針對有關節目內容排查和處置。

該報道引述香港01、北京商報消息，中國網絡視聽節目服務協會人員指出，包含優酷、愛奇藝、騰訊等各大網絡影視平台，已經將吳亦凡相關作品下架；與吳亦凡有品牌合作的騰訊，在事發之初就迅速解除合約、終止合作。此外，百度已將吳亦凡相關數據全標籤為“違法失德藝人”，而微博則將吳亦凡個人和工作室的帳號等全部禁言。

據協會人員強調，絕不為“違法失德人員”提供出鏡、發聲的機會和平台，絕不讓這些人員和作品在網絡視聽行業有立足之地，“不講職業道德，缺乏藝術操守，突破法律道德底線，金玉其外，敗絮其中，理應受到嚴厲的懲罰，必須付出應有的代價。”

該報道稱，6月，中國網紅都美竹接連公開發文指控吳亦凡誘姦未成年少女後，遭吳亦凡母親反告敲詐勒索，北京朝陽分局介入調查。吳亦凡所代言的品牌則紛紛與之解約。7月22日，北京朝陽分局通報調查結果，證實都美竹指控遭設酒局“選妃”確有其事，也打臉吳亦凡否認與都女發生過關係，指雙方確曾發生過關係。針對網友舉報的“吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係”等，當時警方表示仍在調查中；7月31日則宣布吳亦凡涉嫌強姦罪刑事拘留，8月16日被批准逮捕。