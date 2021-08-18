罕見：勞工處擬取締被指刊發煽動兒童繪本的工會 職工盟批未審先判

有骨幹成員因印刷兒童繪本而被當局以煽動仇恨被捕的香港言語治療師總工會，接獲勞工處職工登記局信函，指該會被用作與宗旨或規則抵觸的用途，違反法例，將於10月13日取消其工會登記。不過，信中並無闡釋該會具體因什麼工作違反了該會什麼宗旨；而香港職工會聯盟總幹事蒙兆達指出，該工會成員涉及的案件仍未開審，但已遭當局取締，儼如「未審先判」，質疑登記局是在變相執行政治任務，做法損害結社自由。

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勞工處回應傳媒時證實，上周向一間職工會發出擬取消職工會登記通知書，本周五會在憲報公布。處方強調，所有已登記的職工會，其運作必須符合《職工會條例》及已登記的組織規則，如有違反，登記局定必嚴肅跟進，不排除取消職工會登記的可能性。

根據言語治療師總工會的網上資料，該會有四項宗旨，包括捍衛公義和團結業界；而根據《職工會條例》，工會可就當局擬取消登記通知書向法庭提出上訴，未知涉事工會會否在本月27日舉行的周年會員大會討論此事。

於2019年11月成立的言語治療師總工會，早前刊發三本《羊村》系列兒童繪本，被警方國安處指為涉嫌串謀發布煽動刊物，於7月22日拘捕該會五名理事，當中包括工會主席及副主席，各人現正還柙。

職工盟總幹事蒙兆達表示，現時多個部門配合政府的政治方針，加緊監控公民社會團體，目的是製造社會恐慌，令民間團體感壓力，可能形成自我審查。

在2019年的反對修訂《逃犯條例》風波後，不同政治光譜人士紛紛成立工會，以便在選舉中爭取席位，但隨着政治形勢改變，不少新工會宣告解散，單是今年頭七個月，已有23個工會撤銷登記，只佔工會總數的1.6%，但當中七成是新工會。