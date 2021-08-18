美參議員科爾寧急刪駐軍3萬“糊塗”推文

美國共和黨參議員科爾寧刪除了一條推文，他在推文中錯誤地說，美國目前在中國宣稱擁有主權的台灣駐軍三萬。這一說法招致中國媒體稱他為“老糊塗”。中國《環球時報》總編輯胡錫進在推特上寫道，台灣當局必須解釋科爾寧的言論，並補充說，如果這是真的，我們相信國家會立刻動用《反分裂國家法》，以戰爭方式消滅、驅逐在台灣的美國軍隊，同時武力收復台灣。”

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據路透社報道說，美國參議員科爾寧刪除了有關台灣駐軍的錯誤推文，該遭中國媒體炮轟。

周一晚些時候，科爾寧在推特上發布了有關“今天”駐紮在世界各地的美國駐軍人數統計數據，包括美軍最終撤出阿富汗之前在該國的駐軍人數。阿富汗目前處於塔利班控制之下。

在1979年美國與中國正式建交之前，美國在台灣確實有駐軍。隨着時間的推移，包括根據建交協議，這些駐軍後來逐漸地被撤走。

據該報道，中國官方媒體《環球時報》猛烈抨擊這位德克薩斯州參議員的錯誤，認為這是美國政客不負責任的證據。 《環球時報》在推特上寫道:“美國在中國台灣駐軍三萬人的推文可能是一個‘老糊塗’參議員令人瞠目的錯誤或炒作，但這足以讓人震驚，看到美國政客在台灣海峽這個關鍵問題上是多麼不負責任。” 《環球時報》總編輯胡錫進在推特上寫道，台灣當局必須解釋科爾寧的言論，並補充說，如果這是真的，我們相信國家會立刻動用《反分裂國家法》，以戰爭方式消滅、驅逐在台灣的美國軍隊，同時武力收復台灣。”