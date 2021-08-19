中國今天慶祝入藏70年

中共今天舉辦“西藏和平解放70周年慶祝活動”。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋宣稱，70年來，西藏民族團結實現歷史性進步，消除了舊社會的民族歧視、民族隔閡，“挫敗達賴集團和境外敵對勢力的分裂破壞活動”。但藏人行政中央駐台代表格桑堅參認為，中共當年的行為其實武力侵略，所謂的慶祝活動，其實就是“踩着藏人屍體上進行的表演”。

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據中央社今天報道稱，中國官方今天舉辦“西藏和平解放70周年慶祝活動”。據今年1月上任的藏人行政中央駐台代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參今天接受中央社採訪時指出，過去70年來，中共破壞了西藏的宗教、文化、語言，因此這段時間對西藏人來說是場大“劫難”。

據格桑堅參表示，自2008年起，多達150名藏人以自焚方式對中共表示抗議，但當局卻用“和平解放”來掩飾侵佔的事實，並向全世界炫耀對西藏的主權。所謂的慶祝活動，其實就是一個“踩着藏人屍體上進行的表演”。據格桑堅參提到，西藏精神領袖達賴喇嘛以和平、非暴力出發，提出“中間道路”（Middle Way Approach），即藏人可在中國憲法的框架下尋求自主自治。但這樣的建議卻得不到中共真誠的回應，中共反而變本加厲，破壞西藏的文化、宗教和語言。

格桑堅參說，中共的作法引發藏人的抗議後卻不反思錯誤，而是把所有問題歸咎於“達賴集團”的破壞活動，把達賴喇嘛稱為“罪魁禍首”，“這是一個完全不負責任的作法”。

該報道說，另外，在台藏人團體“西藏台灣人權連線”理事長札西慈仁今天接受中央社採訪時則認為，中共所說的進步、建設，“不一定是西藏人要的”，如果中共當年沒有“入侵、佔領”西藏，相信西藏會有自己的現代化過程。