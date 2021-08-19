中國再贊塔利班：比上次執政更清醒理性

中國外交部發言人華春瑩今天說，世界上“沒有任何事物是一成不變的”，如今的阿富汗塔利班比上次執政時期“更加清醒和理性”，中方鼓勵並希望塔利班將上述表態“落到實處”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中國外交部贊塔利班：比上次執政更清醒理性。

中國外交部發言人華春瑩還評價塔利班說，不僅要看“過去怎麼樣”，也要看“現在怎麼樣”，不僅聽其言，也要觀其行。如果不與時俱進無視形勢發展，那就是“刻舟求劍”，不會得出符合實際的結論。

中國外交部下午舉行例行記者會。據澎湃新聞說，華春瑩在回答媒體中方是否將承認阿富汗塔利班政權，以及近日是否與塔利班接觸時，作上述表示。但她對這兩大項問題均迴避作答，只說中方與阿富汗塔利班等各派都保持聯繫溝通。華春瑩表示，中方注意到俄羅斯等一些國家政要和不少國際媒體，都肯定當前阿富汗塔利班進入喀布爾之後各方面的表現，認為塔利班目前的做法是良好的、積極的、務實的。儘管阿富汗局勢還沒有徹底的明朗，但認為塔利班不會重演過去的歷史。

據華春瑩說，如今的塔利班比上次執政時期“更加清醒和理性”。中方鼓勵並希望塔利班將其積極的表態落到實處，與阿富汗各黨派各民族團結起來，儘快透過對話協商，建立符合阿富汗自身國情，得到人民支持廣泛包容的政治架構，實行溫和穩健的內外政策，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，確保阿富汗局勢實現平穩過渡。

華春瑩又說，中方注意到有些人反覆強調對塔利班不信任。但“世界上沒有任何事物是一成不變的”，中方主張要用全面聯繫和發展的辯證思維，認識、看待和處理問題。不僅要看過去怎麼樣，也要看現在怎麼樣，不僅聽其言，也要觀其行。

華春瑩提到，如果不與時俱進，而是保守固定的思維，無視形勢發展，那就是刻舟求劍，就不會得出符合實際的結論。阿富汗局勢急劇演變也表明外界以往對其局勢缺乏客觀判斷，對阿富汗的民意缺乏準確把握，“西方的某些國家”尤其應該汲取教訓。