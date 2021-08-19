王毅談阿富汗：要多鼓勵，不要施加更多壓力

8月19日星期四，中國外交部長王毅和英國外交大臣拉布通電話，雙方談了阿富汗局勢，和中國，英國的關係等話題。

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路透社對王益和拉布的本次電話會談做了關注，關注點是王毅呼籲國際社會需要在阿富汗轉型過渡，形成新政府的期間給予其大力支持，進行引導，而非向阿富汗施加更多的壓力。截至目前，中國尚未正式承認塔利班政權。

根據中國外交部與路透社的消息，王毅在會談上表示，阿富汗局勢仍存在不穩定性，不確定性，“國際社會應朝着積極的方向，加以鼓勵和引導，而不是施加更多壓力”。他解釋道，“這有利於塔利班和阿富汗各黨各派早日實現政治過渡”，穩定國內局勢，減少難民與移民衝擊。

王毅還表示，阿富汗局勢重大變化，反映出阿富汗“人心思定，不願再度生戰生亂，也表明外部強加的治理模式並未得到阿富汗人民支持”。

有關阿富汗進入政治解決關鍵階段的關注重點，王毅提到了三個：首先是塔利班能否團結民眾，建立符合國情，開放包容的政治架構，奉行溫和穩健政策，避免引發新的衝突甚至內戰；二是要看阿富汗能否避免再次成為恐怖分子聚集地；三是國際社會能否尊重阿富汗主權和民眾意願，多對話，多引導，不先入為主，不越俎代庖。

拉布也提到了國際社會需總結阿富汗經驗教訓，密切關注阿富汗是否避免陷入恐怖主義，並呼籲各國合作應對難民問題，稱英國已經接收了兩萬名阿富汗人。