中國三孩政策正式上路

中國13屆全國人大常委會第30次會議今天通過修正人口與計畫生育法，正式開放一對夫妻可生育3個子女，三孩政策從此取得法律依據。條文並宣示，國家將採取支持措施減輕負擔。這些措施中，也包括中國官方激烈打擊校外培訓（補習）業的“雙減”政策。

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據中央社今天報道稱，中國人口計生法修正通過，三孩政策正式實施。報道引據官方新華社消息，雖未提到飽受爭議的“社會撫養費”，但中國全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉日前表示，這項修正案的主要規定即包括取消社會撫養費，刪除與三孩生育政策不適應的規定。因此，預料社會撫養費應在修正案通過後一併取消。

消息指出，修正後的中國人口計生法規定，國家提倡“適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育三個子女”。國家採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

人口與計畫生育法於2001年12月由中國9屆全國人民代表大會常務委員會第25次會議審議通過，自2002年9月1日起實施。2015年實施全面兩孩政策時，此法作出第1次修改。這次則是因應“三孩政策”實施，作出第2 次修改。

中央社稱，中共中央政治局會議於今年5月31日通過“關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定”，首度提出一對夫妻可生育三個子女的“三孩政策”，並要求配套支持措施。這些措施中，即包括中國官方激烈打擊校外培訓（補習）業的“雙減”政策。