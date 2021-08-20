中國公布人事任免案 下台官員有轉人大副職

中國13屆全國人民代表大會常務委員會第30次會議上午在北京人民大會堂閉幕。據官媒新華社消息說，會議表決並任命人事案。因武漢新冠肺炎病毒疫情爆發而下台的前湖北省委書記蔣超良，被任命為全國人大農業與農村委員會副主任委員。中國全國人大常委會會議今天還任命布小林為全國人大環境與資源保護委員會副主任委員，此前，內蒙古自治區人大常委會會議日前曾說決定接受布小林“辭去內蒙古自治區主席職務的請求”。

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據中央社今天報道稱，中國全國人大常委會會議今天公布人事案，因新冠病毒疫情爆發而下台的前湖北省委書記蔣超良，被任命為全國人大農業與農村委員會副主任委員。2020年1月，湖北省武漢市爆發2019冠狀病毒疾病嚴重疫情後不久，蔣超良即被調離湖北省委書記職務。其中，蔣超良是目前已知中共官方為疫情究責的最高層官員。

不過，蔣超良去年10月仍出席中共第19屆中央委員會第五次全體會議，顯示平安度過當時的人事風暴。

另外，內蒙古自治區人大常委會會議日前決定接受布小林“辭去內蒙古自治區主席職務的請求”，中國全國人大常委會會議今天則任命布小林為全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。

轉任全國人大環資委副主任的布小林現年63歲，畢業於北京大學法律系，是中共蒙古族元老、已故中國國家副主席烏蘭夫的孫女，也是中共培養的少數民族幹部之一，一直在內蒙古工作。她在2016年3月擔任內蒙古自治區代主席，同年6月就任主席至今，創下中共政壇一門三代都擔任同一個省級領導人的紀錄。

布小林在任期間，內蒙古在2020年8月爆發語文教材爭議，引發大規模抗議事件，備受海外關注，對內蒙古的民族關係投下陰影。

今年3月中國全國“兩會”期間，中共總書記習近平出席全國人大內蒙古代表團會議時公開表示，內蒙古有個很重要的反腐領域就是煤炭，還說“當共產黨的官，當人民的公僕，拿着國家資源去搞行賄受賄、去搞權錢交易，這個帳總是要算的”，也引起外界揣測。

據該報道，中國13屆全國人民代表大會常務委員會第30次會議還表決通過，補充任命香港行政會議成員、港大校委會主席李國章，為香港基本法委員會委員。