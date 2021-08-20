中國神舟十二號宇航員第二次出艙

中國載人航天局表示，兩名中國宇航員周五再次進行太空行走，以完成中國在建的天宮空間站的鉸接臂的組裝。法新社說，兩個月內的第二次太空行走，是中國雄心勃勃的太空計畫的一部分，該計畫已經在月球和火星上着落了探測器。

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據法新社報道稱，中國載人航天局表示，兩名中國宇航員周五再次進行太空行走。

6月中旬，三名中國宇航員從中國西北部的戈壁灘起飛，他們的航天器與天河（"Celestial Harmony"）對接，這是計畫中的三個空間站模塊中唯一已在太空的模塊。

這次載人航天任務（神舟-12號）是亞洲國家有史以來最長的一次任務：三個人將在軌道上總共停留三個月。按計畫，3名宇航員應當於下個月返回地球。

據中國載人航天局說，星期五，宇航員聶海勝和劉伯明走出天河艙，在空間站的機械臂上安裝腳部約束裝置和一個工作台。據中國官方中央電視台播放的圖像顯示，兩名身穿白色太空服的宇航員在航天器外工作，他們被一根電纜連接在航天器上。央視說，他們還調整一台全景攝像機。

據法新社，這是中國宇航員的第三次太空行走。第一次是在2008年，中國因此成為繼蘇聯和美國之後第三個單獨將人送入太空的國家。第二次是在2021年7月初。神舟十二號是近五年來中國的首次載人飛行，對今年慶祝成立一百周年的中國共產黨（CCP）來說，這是一個有聲望的話題。該站英文名為CSS（中國空間站），中文名為天宮（Celestial Palace）。該空間站一旦建成，將與前蘇聯和平號空間站（1986-2001）的規模相似。其的壽命將至少為10年。

據香港01細節消息，神舟十二號第二次出艙任務主要有三項：安裝艙外的熱控擴展泵組、擡升艙外全景攝像機D、以及組裝艙外工具箱。出艙圓滿完成既定任務。第二次出艙活動，天地間大力協同、艙內外密切配合，先後完成艙外擴展泵組安裝、全景相機D擡升、艙外設施組裝等任務，全過程順利圓滿，進一步檢驗中國新一代艙外航天服的功能性能，檢驗航天員與機械臂協同工作的能力及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性。

據該報道引述中國載人航天工程辦公室指，目前神舟十二號載人飛行任務已經進入第三個月，後續航天員將繼續開展太空科學實驗和技術試驗，並計畫在9月中旬返回東風着陸場。返回前，神舟十二號飛船還將進行繞飛及徑向交會試驗。