中國通過個人信息保護法 稱世界最嚴隱私保護

中國十三屆全國人大常委會第三十次會議周五表決通過個人信息保護法，自11月1日起施行。據官方的新華社稱，個人信息保護法規定，任何組織、個人不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息，不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息。在公共場所安裝圖像採集、個人身份識別設備，應設置顯著的提示標識；所收集的個人圖像、身份識別信息只能用於維護公共安全的目的。據華爾街日報說，中國批准了一項全面的隱私保護法，將遏制科技公司對各類數據的收集行為。但政策分析人士說，這不太可能限制中國普遍存在的監控做法。

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中國十三屆全國人大常委會第三十次會議周五表決通過個人信息保護法。據路透社今天報道稱，對違法處理個人信息的應用程序，責令暫停或者終止提供服務；拒不改正的，並處100萬元以下罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上10萬元以下罰款。

據華爾街日報今天報道稱，中國批准了一項全面的隱私保護法，將遏制科技公司對各類數據的收集行為。但政策分析人士說，這不太可能限制中國普遍存在的監控做法。

據法新社說，中國周五通過了一項關於網絡隱私保護的重要法律，旨在遏制數字巨頭有時濫用收集個人數據的行為。這部法律是對近年來互聯網詐騙激增的反應，但首先是對中國消費者對數據泄露和數據使用的日益關注。

根據中國議會常務委員會通過的新法律，公共和私營公司必須盡量減少對公民個人信息的收集，並獲得他們的事先同意。但中國國家行為不會受到影響：它將能夠繼續收集大量的數據--例如，跟蹤政治異議或在動蕩的西北地區執行嚴厲的安全政策，如新疆。

法新社說，該法預計將進一步使滴滴（代駕汽車預訂）和騰訊（視頻遊戲）等國家數字巨頭步入正軌，這些公司近幾個月來一直因濫用數據收集而受到中國政府的指責。

該報道說，中國的新法律是仿照世界上最嚴格的網絡隱私法之一：歐盟（EU）的法律。

在其條款中，該文本規定，中國公民的個人信息不能被轉移到在該領域標準低於中國的國家。這一禁令可能給外國公司帶來問題。

如果公司未能遵守新規則，他們將面臨高達5000萬元（660萬歐元）的罰款，甚至是其年營業額的5%。對於最嚴重的罪行，當局可能會剝奪公司的營業執照，甚至迫使其永久關閉。