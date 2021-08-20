巴西啟動雙5G建設10月招標 國家網排除華為競標

據巴西通信部長法比奧-法里亞宣布，將於10月向國際公司招標在這個龐大的國家部署5G。巴西政府估計，該招標將吸引約370億雷亞爾即約58億歐元的投資。最初計畫在2021年上半年進行，但因未獲得審計法院的批准而延後，該法院稱將在下周確定條款。在國家電信局對輪廓進行調整後，巴西預計招標將 "最遲在10月上旬或下旬 "啟動。

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據法新社報道稱，巴西將於10月啟動5G招標。根據政府的計畫，5G技術可以在今年年底前在人口最多的城市部署，其餘27個州的首府將在2022年7月前獲到服務。據政府稱，新的移動網絡將為尚未接入互聯網的4000萬巴西人帶來網絡連接。

巴西同時還將啟動另一項招標，以建立一個專供國家使用的私人5G網絡，據稱小心防止間諜風險。該消息說，被美國制裁的中國巨頭華為將被排除在這個具體的招標之外。

據巴西官方說，"在這個私人網絡內，我們正在設定要求，一些公司將能夠參與，另一些則不能。"據巴西通信部長Faria解釋，"例如，有一個華為的合作夥伴是中國共產黨黨員。這將是一個障礙。"

自2019年以來，華為一直受到美國的制裁，因為特朗普政府懷疑該集團是中國間諜活動的特洛伊木馬。

在華盛頓的壓力下，英國和澳大利亞等國政府已決定將華為排除在其5G網絡建設之外。

巴西通信部長Faria說，巴西曾想尋找 "替代方案，以便能夠克服任何地緣政治問題，並專註於重點，即接受5G技術"。