拜登被指聯保暗示台灣如北約 引震動

在美國廣播公司(ABC)新聞頻道周四播出的一次採訪中，拜登被問及美國從阿富汗混亂撤軍的影響，以及中國媒體對此的反應。此前中國媒體藉此告訴台灣，從阿富汗撤軍表明台灣不能指望美國提供保護。拜登回答稱，台灣、韓國和北約與阿富汗從根本上是不同的情況，此番發言似乎將台灣與華盛頓明確做出防務承諾的國家歸為一類。但稍後拜登政府一位高級官員表示，美國“對台政策沒有改變”，路透社引述分析人士稱，拜登似乎是口誤。

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據路透社報道稱，美國總統拜登似暗示會保衛台灣，美官員急救場稱對台政策未變。拜登政府一名高級官員周四表示，美國對台灣的政策並未改變，此前美國總統拜登似乎暗示，如果台灣受到攻擊，美國將保衛台灣，此番發言背離了美國長期以來“戰略模糊”的立場。

在美國廣播公司(ABC)新聞頻道周四播出的一次採訪中，拜登被問及美國從阿富汗混亂撤軍的影響，以及中國媒體對此的反應。此前中國媒體藉此告訴台灣，從阿富汗撤軍表明台灣不能指望美國提供保護。拜登回答稱，台灣、韓國和北約與阿富汗從根本上是不同的情況，此番發言似乎將台灣與華盛頓明確做出防務承諾的國家歸為一類。據拜登表示，“它們是……我們與之達成協議的實體，協議並非基於在台灣島上或在韓國發生的內戰，而是基於它們有一個聯合政府，而這個聯合政府實際上是在試圖阻止壞人在這些地方做壞事。”拜登說，“我們已經做出，並信守了所有承諾。我們對北約第五條款做出了神聖的承諾，即如果真的有人入侵我們的北約盟友或對其採取行動，我們將予以回應。對日本、韓國和台灣也是如此。這是完全不一樣的情況。”

但拜登政府一位高級官員表示，美國“對台政策沒有改變”，分析人士稱，拜登似乎是口誤。

該報道說，中國駐美國大使館和台灣駐美代表處均未立即回復置評請求。

路透社說，儘管法律要求華盛頓向台灣提供自衛手段，但美國長期以來在是否會在中國發動攻擊時進行軍事干預以保護台灣的問題上，一直奉行“戰略模糊”的政策。美國共和黨參議員科爾寧本周稍早在推文中錯誤地說，美國目前在台灣駐軍三萬。這一說法招致中國媒體稱他為“老糊塗”，之後科爾寧刪除了該推文。在1979年美國與中國正式建交之前，美國在台灣確實有駐軍。隨着時間的推移，包括根據建交協議，這些駐軍後來逐漸地被撤走。