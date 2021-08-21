中國加大反擊指控 關閉一家美國在華勞動審計機構

中國有關部門關閉了Verite在中國的合作夥伴，使中國政府反擊新疆地區強迫勞動指控的行動升級，並可能加大跨國公司在中國認證供應鏈的難度。

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據華爾街日報報道，中國關閉一家美國在華勞動審計機構，加大力度反擊強迫勞動指控。

中國有關部門關閉了Verite在中國的合作夥伴，總部位於中國的深圳市維泰供應鏈管理有限公司隸屬於美國勞工權益非營利組織Verite Inc.。據知情人士透露，該公司在今年4月遭中國安全人員突擊檢查其辦公室後關閉。

雖然Verite在中國審計行業中只是一個小角色，但華特迪士尼公司(Walt 和蘋果公司等公司都聘請這家總部位於馬薩諸塞州阿默斯特的審計公司諮詢中國工廠的勞工問題。Verite深圳合作夥伴的關閉意味着Verite實際上已經失去了在中國市場運營的能力，企業在中國進行勞動力審計和研究的一個潛在渠道也遭到切斷。

華爾街日報稍早報道稱，美國就中國強制勞動問題加大對美企的施壓力度。拜登政府正對對華貿易政策進行全面評估。雖然新計畫還沒有揭曉，但多名美國政府官員最近幾周就已明確，針對強迫勞動問題與中國政府展開對抗是其貿易戰略的一個關鍵組成部分。

美國國會議員和拜登政府官員正在加大對美國企業的施壓力度，要求他們停止從中國西部的新疆地區進口商品；中國政府被指控在這一地區使用強制勞動，相關議題已經在美中雙邊貿易日程上佔據重要地位。

西方官員稱，中國政府在新疆地區強制維吾爾人和其他穆斯林少數民族從事勞動。但這種說法遭北京方面的強烈反對。新疆是全球最大的棉花以及太陽能電池板原材料的生產地。

1月份以來美國實際上已經禁止了進口新疆產的棉花和西紅柿產品，對一些太陽能材料採購行為的懲罰措施也於6月份實施。

據該報道，美國還在準備更加嚴厲的限制措施。預計國會將在今年晚些時候通過立法，禁止進口所有新疆產品，除非進口商能夠證明他們進口的商品與強制勞動無關，而要證明這一點並非易事。