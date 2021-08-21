中國通過三孩政策立法，央視再憂總和生育率跌破國際警戒線

8月20日，中國第十三屆全國人大常委會第30次會議閉幕，表決通過個人信息保護法，修改人口與計畫生育法的決定等內容，將三孩政策和配套措施予通過法律予以明確。8月21日星期六，中國央視網引述中國第7次人口普查數據顯示，2020年中國總和生育率是1.3，低於國際公認的警戒線1.5，中國有跌入低生育率風險的可能，同時引述其他相關監測，稱中國2021年的出生人口和生育水平，仍然呈現走低的趨勢。

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今年5月，為了應對近在眼前的人口老齡化，中國宣布出台一對夫妻可以生育3個子女的政策及配套鼓勵性措施，希望以此改善中國人口結構，保持中國“人力資源的稟賦優勢”。 ​然而在一片“躺平主義”，女性“不婚不育保平安”，男女對立等輿論氣氛下，拯救中國於老齡化，被認為無法僅僅依靠刪除徵收撫養費，三胎政策來實現。

中國官媒本次點評認為，生，養，教的成本高，是人們不想生育的重要因素。新華社早前指出，“低生育率陷阱”需要滿足兩個條件，首先是總和生育率要跌破1.5，其次是這種水平需要持續一段時間。這是中國自2010年人口普查以來，總和生育率第一次跌破1.5，原因在於育齡女性的總體人數持續減少，二胎效應的減弱，以及新冠疫情期間對生育的不確定性。而這種低迷是否會持續下去，還需進一步觀察。

根據法國國家統計局的數據，法國本土的總和生育率從2019年的1.86降至2020年的1.84，而海外領地當中，留尼汪的生育率最高，達到2.41。在歐洲生育率整體低迷的氣氛下，法國仍然是保持較高水平的國家之一。儘管按照國際公認指標，需要這個數據達到2.1，才能避免一個國家的人口減少，但這一計算的前提是不能包含移民。