拜登提名伯恩斯駐北京大使 分析稱鷹派更核心作用

據美國白宮報告，拜登總統已提名資深外交官伯恩斯(Nicholas Burns)出任美國駐華大使，這表明在美中關係日益緊張之際，美國政府可能尋求讓這一角色發揮更核心的作用。此前美國媒體已經報道，報道屬意派遣鷹派資深外交官前往中國擔任大使。

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據路透社引述白宮消息說，拜登提名前副國務卿伯恩斯出任美駐華大使。消息稱拜登尋求讓這一角色發揮更核心作用。

據白宮周五說，拜登總統已提名資深外交官伯恩斯(Nicholas Burns)出任美國駐華大使，這表明在美中關係日益緊張之際，美國政府可能尋求讓這一角色發揮更核心的作用。

伯恩斯是一名退休的職業外交官，曾在2005-2008年擔任副國務卿。提名伯恩斯標誌着美國駐華大使這一角色的轉變。過去10年，該職位一直由前政客擔任，而不是經驗豐富的外交官。

如果得到參議院確認，伯恩斯將在兩國關係處於幾十年來最低點之際前往中國。自去年10月前總統特朗普任命的布蘭斯塔德(Terry Branstad)離職後，美國駐華大使的職位一直空缺。

伯恩斯並不被視為是中國政策專家，但之前四任美國駐華大使也不是這方面的專家。

路透社說，伯恩斯與拜登關係密切，曾擔任其競選活動顧問，且多年來一直與拜登最信任的一些顧問密切合作，其中就包括國務卿布林肯(Antony Blinken)。

本台稍早報道提及伯恩斯並不會講中文。

本台稍前的引述消息報道稱，美國總統拜登計畫宣布，已選定前美國駐北大西洋公約組織(NATO)大使伯恩斯R. Nicholas Burns為美國駐華大使。

報道並說拜登將提名“鷹派”老牌外交官為駐華大使。

報道稱，伯恩斯沒有任何在中國工作的經驗，在談到中國時經常使用“對抗(stand up to)”一詞，立場偏向“鷹派”。在美中關係緊張時刻，這項人事安排特別引人關注。

今年1月份，伯恩斯接受德國媒體採訪，談到新疆人權問題、香港局勢等議題時，表示美國應與德國、歐盟合作，共同捍衛民主和人權。他並建議美國、歐洲和日本應共同聯手就中國的非法貿易行為與中國進行對話，因為美日歐洲共佔全球一半以上的經濟體量，共同發聲便有足夠份量，促使中國尊重國際貿易規範。2月份，伯恩斯接受CNN專訪更直言：“美國不能將二戰以來在印太地區的軍事主導地位讓給中國”，指美國與中國的較量是“民主”與“威權”間的較量。