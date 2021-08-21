拜登比照北約出兵助台說台灣總統府表達感謝

美國廣播公司19日播出美國總統拜登的專訪。拜登指出，如果有人要入侵，或對北約盟國採取行動，美國會回應，日本、南韓、台灣也一樣。這項談話在美國和台灣都引起了高度矚目。

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由於阿富汗政權易主，引發盟邦質疑美國再度拋棄盟友，拜登在專訪中為自己辯護說，台灣、南韓及北約的情況，與阿富汗截然不同。

他說，美國與這些實體達成了協議，不是基於該島或南韓發生內戰，而是基於它們有一個團結的政府，這政府正試圖阻止壞人對他們做壞事。

拜登說，美國對北約憲章第五條「集體防禦條款」做出了神聖承諾，如果有人要入侵，或對美國的北約盟邦採取行動，美國將作出響應。他接著說，日本情況亦然，南韓和台灣也一樣。他強調，阿富汗情況根本不能相提並論。

拜登的談話播出後，台灣有報紙的頭版標題是，台灣若遭入侵，美國將比照北約回應。言下之意是，美國會出兵幫助台灣。

台灣總統府發言人張敦涵20日響應說，感謝拜登總統上任後持續以實際行動，諸如近日宣布的拜登政府首度對台軍售案、履行台灣關係法及六項保證，展現對台灣的承諾堅若盤石。

他說，誠如蔡英文總統所強調，台灣唯一的選項，就是展現自我防衛的決心，讓自己更強大，更團結，更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義，也更具有正面貢獻。

但專訪播出後，一名拜登政府高層官員隨即表示，美國「關於台灣的政策沒有改變」。華府智庫「德國馬歇爾基金會」專家葛來儀則說，拜登明顯的錯誤描述令人遺憾。她說，從1954到1979年的中美共同防禦條約，美國曾對台灣作出第五條承諾。而坎貝爾的公開聲明顯示，拜登政府並未考慮恢復這項承諾。

白宮國安會印太事務協調官坎貝爾5月初曾表示，他不認同取消對台海的「戰略模糊」政策。

國民黨主席江啟臣則說，拜登只是表達美國的承諾就是承諾，並沒有說得很清楚，台灣發生什麼狀況時要出兵。他認為，阿富汗事件讓拜登承受內外壓力，而其實美國對同盟國、准同盟國或夥伴關係的承諾，完全是視個案而定 。