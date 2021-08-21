杭州市委書記落馬 或因力挺馬雲？

中共杭州市委書記周江勇今晚涉嫌嚴重違紀違法被查，他任內曾力挺在地的阿里巴巴集團，並授予創辦人馬雲“功勳杭州人”的榮譽稱號。據杭州市政府官網，周江勇昨天下午還主持召開杭州市碳達峰碳中和工作領導小組第一次（擴大）會議，顯示他才剛被中央拿下。周江勇落馬的消息一出，在中國社群網絡掀起熱議。

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據中央社今天報道稱，杭州市委書記周江勇被查落馬，任內力挺阿里巴巴。官方消息說，中共杭州市委書記周江勇21日涉嫌嚴重違紀違法被查。

中共中央紀委國家監委官網21日晚間通報，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據公開資料，周江勇，1967年生，54歲，浙江寧波人，省委黨校研究生學歷。1985年8月參加工作後，他都在浙江任職。歷任舟山市委副書記、市長，舟山市委書記，溫州市委書記，2017年6月躋身浙江省委常委，2018年5月出任杭州市委書記迄今。

馬雲是杭州人，阿里巴巴總部也設在杭州，可謂當地的金雞母。周江勇就任杭州一把手後，力挺阿里巴巴發展。

據官媒杭州日報報導，2019年9月7日，杭州市府舉行公開儀式，周江勇授予馬雲“功勳杭州人”的榮譽稱號，並稱這是“極高榮譽，是致謝，更是致敬。”馬雲在儀式致詞稱，沒有杭州，就沒有馬雲，也就不會有阿里巴巴。“我覺得杭州政府和阿里巴巴之間，代表了一種全新的政企關係，一種親情關係。”

2019年9月12日，杭州市政府與阿里巴巴集團簽訂“全面深化戰略合作協議”。周江勇強調，將一如既往為阿里巴巴提供全方位服務保障、產業生態支撐、先行先試場景、精準要素保障，“堅定不移支持阿里巴巴更好更快發展”。同年11月11日，阿里巴巴的天貓雙11購物節成交額再創新高，周江勇深夜親赴阿里巴巴總部，“共同見證激動人心的時刻”。他還穿上阿里巴巴的紅色T恤，在馬雲的陪同下看望慰問了阿里巴巴員工。

馬雲去年批評中國監管體制後，當局出重手打擊阿里巴巴，擱置其旗下螞蟻集團的首次公開發行（IPO）計畫，對阿里巴巴祭出反壟斷調查，並於4月10日開出人民幣182.28億元（約新台幣782億元）的天價罰單。3天後的4月13日，浙江省委書記袁家軍主持召開省委常委會，進一步學習貫徹習近平總書記在中央財經委員會第九次會議上的重要講話精神，深化研究部署加強平台經濟監管、推動平台經濟規範健康持續發展。

據該報道，周江勇參加完省委常委會議後，當天隨即主持召開杭州市委常委會，公開表態支持中央的決定。據消息，這場會議稱，此次對阿里巴巴、螞蟻集團相關問題的處置，充分體現了中央對浙江、對杭州的關心厚愛，充分體現了對平台經濟、對阿里巴巴和螞蟻集團等平台企業的關心愛護，充分體現了依法監管的原則、審慎監管的理念、發展與規範並重的思路、科學高效監管的作風。會議並稱，要準確認識和把握處置阿里巴巴、螞蟻集團等平台企業相關問題的深刻用意，切實把思想和行動統一到中央和省委、省政府決策部署上來。