河南又遭豪雨 官方下令繃緊神經防災

中國氣象單位預測，先前發生嚴重洪災的河南省災區等地，今天起將再度降下豪雨。中國氣象局為此宣布進入3級應急響應狀態；而河南省更宣布啟動防汛2級應急響應，繃緊神經。對於早前水災，國務院總理李克強日前強調追究責任，0日，中國國務院“河南鄭州720特大暴雨災害調查組進駐動員會”在鄭州召開，部署全面調查，中共河南省委書記樓陽生當場表態“絕不隱瞞推諉、絕不弄虛作假”，全力配合調查。

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據中央社今天報道稱，河南災區待重建豪雨又來，省府下令繃緊神經防災。中國官方媒體指，河南省官方同時下達指令，強化地鐵、車行隧道等地下空間管控，嚴格按照“關、降、停、撤、拆”的要求做好因應避險。各級防汛責任人更要立即上崗到位，24小時值守。

中國國務院總理李克強18日前往鄭州、衛輝、鶴壁等災區視察，其中包括成為焦點的鄭州地鐵5號線隧道及沙口路站，並重申追究責任；20日，中國國務院“河南鄭州720特大暴雨災害調查組進駐動員會”在鄭州召開，部署全面調查，中共河南省委書記樓陽生當場表態“絕不隱瞞推諉、絕不弄虛作假”，全力配合調查。

中國氣象局今天預測，今天至24日，中國西北地區東部、西南地區東部、華北南部、黃淮平原等地有一次強降雨天氣過程，特別是河南強降雨區“與前期遭受洪澇地區重疊”。因此，中國氣象局各相關單位自上午9時起進入3級應急響應狀態。同一時間，河南、陝西、四川、重慶及可能受影響的省級氣象局，也根據實際研判，啟動或調整相應級別應急響應，並指導轄下各級氣象局及時發布短期間臨時預警。

至於河南方面，河南省氣象局預測全省自今天夜間至23日白天，全省從西向東將有1次區域性強降雨天氣，局部地區累計降雨量可能達到400毫米。其中，河南北部、中部偏北地區降雨明顯偏多，且強降雨天氣將出現2次；而黃河沿岸及以北、淮河以北及鄭州、開封局部地區，22日更有暴雨、大暴雨、特大暴雨甚至強風出現。

有鑒於7月下半月的洪災災區仍在重建中，而即將到來的豪雨恐將帶來大量雨水，且降雨區與災區高度重疊，河南省官方上午宣布，全省自今天中午12時啟動防汛2級應急響應。

據該報道，河南省防汛抗旱指揮部下令，全省各級黨委、政府要嚴格落實防災工作部署和要求，第一時間發布預警訊息。要突出抓好山洪、地質災害、病險水庫、中小河流、尾礦庫、淤地壩等薄弱環節防範，強化城市內澇、軌道交通、立交橋、涵洞、隧道、地下空間的管控。同時，全省要嚴格按照“關、降、停、撤、拆”的要求，做好災害應對和人員轉移避險，全力保障民眾生命財產安全。各級防汛責任人立即上崗到位，24小時值守；各級搶險救援隊伍嚴陣以待，確保險情“早發現、早報告、早處置”，最大程度減輕災害損失。