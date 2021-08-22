俾路支解放軍稱為針對中國工程師車隊的自殺式襲擊負責

８月２０日，巴基斯坦南部奎達政府報告稱，當地瓜德爾港爆發了針對中國基建車隊的自殺式襲擊。這一襲擊造成路邊兩名兒童死亡，三人受傷。當天晚些時候，被28國認定為恐怖組織的俾路支解放軍宣布製造了這一事件。

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瓜德爾港是一項金額達600多億美元的中國-巴基斯坦經濟走廊基礎設施項目的核心，也是一代一路基礎設施建設的一部分。路透社稱，事發於20日晚7點左右，一個載着中國工人的車隊從工地駛離，在東灣路上行駛，被自殺式爆炸襲擊者追蹤，爆炸造成一名中國公民受傷，路旁有兩名正在玩耍的兒童死亡，多名兒童嚴重受傷。

恐怖組織俾路支解放軍(BLA)在一份聲明中指出，他們“對一支中國工程師車隊進行了自我犧牲式的攻擊”。巴基斯坦內政部表示，當時一共有4輛載有中國公民的車，由當地軍警護送。然而一個年輕的男孩從附近的漁業養殖地跑出來，並在距離車隊約15米到20米處引爆了自己。內政部稱，一名中國公民受傷，被送到了附近的醫院，情況穩定。內政部聲明補充稱，巴基斯坦已經對中國公民在該國的安全情況進行全面的審查。

8月20日，位於巴基斯坦俾路支省的瓜達爾東灣快速路項目，載有中國人員的車隊遭遇自殺式炸彈襲擊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷。事發後，巴方已在第一時間將傷員送往瓜達爾醫院治療。

中國駐巴基斯坦使館當天發表聲明，譴責這一恐怖主義襲擊，要求巴方妥善救治傷員，對此次襲擊事件進行徹查，嚴懲兇手，並指出，近期巴基斯坦安全形勢嚴峻，連續發生多起恐怖襲擊事件，造成當地多名中國公民傷亡。呼籲在巴中國公民提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，做好安全防護。