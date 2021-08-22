回應選派伯恩斯駐華大使 中國學者稱不應過度期待

美國前國務次卿伯恩斯將接駐北京大使，離秦剛任中國駐美大使未滿月，學者分析這是外交對等，中美關係可望緩和；但伯恩斯是政策執行者，不應過度期待完全改變當前兩國的問題。

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據中央社今天報道稱，美國總統拜登（Joe Biden）近日提名職業外交官、前次卿伯恩斯（Nicholas Burns）出任懸缺11個月的美國駐北京大使一職。由於新任中國駐美大使秦剛才於7月底赴美履新，未滿一個月，美方隨即發布這項人事，外界關注其中釋放的“政治信號”。

該報道引述香港01消息提及，中國多名國際關係、外交學者認為，在秦剛赴美後，美國隨即宣布伯恩斯出任此一要職，展現“外交對等”，對於兩國間的關係有積極的意義；只不過當前中美兩國關係太複雜、存在結構性問題，不能期待一個大使上任後，就可以完全改善這些情形。

據中國外交學院國際關係研究所教授李海東分析，大使的職責是在兩個國家的決策層之間，扮演迅速溝通的橋樑，因此美國的大使必須履新後，才能發揮這種作用。這項人事案表明了美國重視中美高層溝通。

中國社科院美國問題專家呂祥有類似的看法，他指出，美國駐中國大使的職位長時間懸缺，對兩國而言是極不正常的事，且對兩國交往造成嚴重障礙。如果伯恩斯的提名順利通過，對兩國恢復相對正常的關係會有積極意義。據他進一步分析，伯恩斯曾在克林頓、小布什的政府中任職，而且也熟悉拜登的國安和外交團隊，加上是民主黨、共和黨都能接受的人選，因此這項人事案並不會遭遇嚴重的挑戰。

據該報道，伯恩斯是職業外交官出身、外交資歷豐富，呂祥認為這樣的身分有優勢也有劣勢， “對美國來說，其優點是會比較忠實地執行美國政策，劣勢就是可能不會展現更多靈活性”、“伯恩斯作為一名職業外交官，應該不是開創性、靈活性很強的人”。李海東同樣提及，當前中美兩國關係太複雜，存在許多結構性問題，如果伯恩斯能在兩國高層之間迅速且有效傳達訊息，就已相當積極，“不應對新任駐華大使對中美關係的影響給予過高期待。”