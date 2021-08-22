浙江官場大地震 傳官員投案或揭發 與螞蟻上市涉案深

中共杭州市委書記周江勇21日晚涉嫌嚴重違紀違法被查，浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉則是在19日主動投案。今天中國社群網絡盛傳，浙江人事地震可能與去年螞蟻科技上市案有關。華爾街日報曾報道，中國官方聚焦在審批螞蟻上市案的過程中，有哪些監管官員為螞蟻開綠燈、哪些地方官員支持及遊說讓螞蟻IPO過關、哪些國企將會從中獲益等，也就是要查出和阿里巴巴創辦人馬雲關係密切的官員和權貴。

廣告 繼續瀏覽後續

浙江官場震動，據中央社今天報道稱，近一個月來，浙江官場不平靜，有多個“大老虎”被拿下或主動投案。這些人之間互有牽連。

根據官方21日晚間通報，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。浙江省紀委監委19日則是公布，浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受浙江省紀委監委紀律審查和監察調查。就在一個月前，浙江新聞在7月22日說，已經退休7年的浙江省委省政府前副秘書長、接待辦主任張水堂涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受浙江省紀委省監委紀律審查和監察調查。

據該報道，而在這幾位高官之外，今天中國的多家自媒體轉載一篇文章指出，浙江這一連串人事震蕩是出於當地一名女律師胡敏春的檢舉。

胡敏春的先生或同居人是前寧波市海曙區委書記褚孟形，他早在6月1日涉嫌嚴重違紀違法被查，胡敏春檢舉的動機可能是“救夫”不成乾脆揭發官場醜事。據公開資料，胡敏春是浙江誠航律師事務所主任，先後擔任幾十個地方政府、企事業單位的法律顧問，主要把關審核政府重大項目招投標、合約等。

綜合公開資料及這篇文章內容，周江勇、馬曉暉和褚孟形都是寧波人。馬曉暉與褚孟形都是1966年生，兩人長期搭檔，相繼擔任寧海縣委副書記、政法委書記。馬曉暉2018年擔任湖州市委書記。1967年出生的周江勇和馬曉暉則是浙江大學公共管理學院同學。

該文章說，不同於其他的貪腐檢舉，胡敏春提供的線索之一是：2020年11月，浙江一家金融科技公司的上市計畫被緊急叫停。在IPO之前，周江勇家族耗資人民幣5 億元（約新台幣21.5億元）搶先購買股份，上市未成獲退5.2億元；浙江其他牽涉者還有很多。

該報道，從內容描述來看，這家金融科技公司就是指螞蟻科技集團。

該文章指，胡敏春及其團隊不僅代理了一些客戶準備上市前的“突擊入股”，也參與了上市失敗的善後，甚至包括一些資金的路徑安排。

目前官方尚未透漏，周江勇與馬曉暉等人是否與阿里巴巴關聯公司螞蟻科技集團有不當的政企關係。不過，若有官員因此被懲處或判刑並不令人意外。

中央社說，今年4月28日，美媒華爾街日報曾指，北京年初時已展開針對螞蟻集團去年的上市案展開調查，聚焦在審批螞蟻上市（IPO）過程中，有哪些監管官員為螞蟻開綠燈、哪些地方官員支持及遊說讓螞蟻IPO過關、哪些國企將會從中獲益等，也就是要查出和阿里巴巴創辦人馬雲關係密切的官員和權貴。