研究報告：中國出口高端工業產品給德國出口帶來壓力

據德國《世界報周日版》報道，中國出口到歐洲的高質複雜工業產品給德國出口業帶來越來越大的壓力，而中國政府還希望加劇這一趨勢。

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以前，中國出口的一般是簡單產品。但現在，中國向歐盟出口的高端工業產品給德國出口業在其家鄉市場帶來越來越大的壓力。科隆經濟學院的一份研究報告顯示了這一點。

根據這份報告，中國在2000至2019年間，明顯增加了對歐盟的出口，其中包括越來越複雜的工業產品。而後一點在很長時期都一直被認為是德國經濟的領域。研究報告寫道：“歐洲從中國進口的所有各類產品所佔的份額從2000年的50.7%增長到2019年的68.2%。

總而言之，科隆經濟學院的數據是對德國政界和商界的一個警告信號。該學院經濟學家尤爾根馬提斯（Juergen Matthes）表示，“對德國來說，中國不僅在全球範圍內，而且在德國自己的家鄉市場上都在成為日益強大的出口競爭對手。”這一點不再僅適用於紡織品、玩具或一般的消費電子產品等簡單產品，而且也早就適用於機械工程、醫藥產品和汽車行業。

基爾世界經濟研究所研究員劉萬欣（音譯）表示：“按照中國政府的意願，到2049年，中國應該能夠躋身於工業強國的前列。”中國特別注重的產品給德國製造商帶來的競爭壓力尤其大。

德國工業聯合會將中國的成功視為一種激勵，因為“競爭刺激了生意。”但聯合會總經理Joachim Lang還看到了另一個問題，他說，“中國黨國控制的混合經濟扭曲了全球競爭，不利於以市場經濟為主的經濟體內的企業。”人們必須認清中國的本質：中國是一個系統性競爭者。