香港實施反制裁法或采豁免特定跨國企業

香港有媒體今天分析說，中國官方臨時喊停“反外國制裁法”在港實施，並不意謂著北京讓步。相反的，北京可能想以更細緻的作法豁免特定跨國企業，以在反制外國制裁時，不損及香港的金融中心地位。

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據中央社今天引述消息報道稱，中國仍盼香港實施反制裁法，可能豁免特定跨國企業。

中國全國人大常委會6月通過“反外國制裁法”。美國近年陸續就香港和新疆人權等議題對中國官員實施制裁，外界解讀，“反外國制裁法”是為反制美國。此前香港商界和外國商會曾對這部法律表達憂慮，他們擔心這部法律讓跨國企業兩面受壓。人大常委會8月17至20日再開議，港區人大常委譚耀宗當時表示，會議將審議“反外國制裁法”列入香港和澳門基本法“附件三”。如獲通過，這部法律也將在香港生效。不過會議最後決定暫不表決此案，引發外界關注。

香港南華早報（SCMP）今天指，中國官媒新華社自17日會議開議後，就未再報導過“反外國制裁法”納入基本法的草案。華爾街日報（WSJ）引述知情人士稱，中國官方擔心本次立法，將持續動搖外資和投資者的信心。此前北京對網絡和補教業加強監管，已讓投資者心生疑慮。南華早報則引述港府知情人士表示，港府官員過去3周都在和銀行、商會見面，了解他們對立法的擔憂。知情人士說，他相信本次延後表決的決定，是來自北京。

據消息又指，香港財政司長陳茂波取消原訂上周和立法會議員的會面。知情人士指，港府還需要時間了解商界憂慮，明年之前都不太可能提交立法草案。

此外，香港政治評論家袁彌昌等學者認為，中美近期互派大使，兩國關係改善；以及近期的阿富汗情勢，讓反制外國制裁不再是北京的優先待辦事項。

不過南早也引述一些消息人士和分析家稱，中國並沒有改變反制外國制裁的作法；相反的，北京可能嘗試以更精確的方式，在反制的同時不損及香港的金融地位。

華爾街日報也引述知情人士稱，中國還是想在香港施行這部法律，但可能會修改內容以安撫外資。不過，北京接下來的動向仍未明朗。

據南華早報引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，目前還不清楚北京是否會繼續採用納入基本法“附件三”的方式，或藉由其他法律或行政手段來執行相關措施。該報也指，有分析人士認為，北京可能會為香港起草一份更精細、更有針對性的“反外國制裁法”，豁免特定的跨國企業。業界也有建議認為，北京可利用“出口管製法”或“不可靠實體清單”等規定來作出反制。