支聯會傳常委會以一票之差通過解散 有待特別會員大會通過

自1989年六四事件後便在港舉辦悼念活動的香港市民支援愛國民主運動聯合會，據悉其常委會昨(23日)晚以4票贊成、3票反對的情況下，通過解散決議，常委會將儘快召開特別會員大會，以便投票決定是否解散已有32年歷史的支聯會。該會副主席鄒幸彤對昨晚會議結果表示「不評論」，聲言現時未有公布。

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支聯會近年備受建制派批評，特別是該會五大綱領中的「結束一黨專政」，更被指違反《港區國安法》，加上北京有意瓦解香港的反對勢力，支聯會解散成了任務指針。本台獲悉，「中間人」曾爭取以「不作為」換取不解散，但最終未能如願，其後「中間人」轉述，支聯會若在限期前解散，可以免予追究；過後則後果自負。

經7月縮減至只餘七人的支聯會常委會，早於本月10日開會商討解散事宜，據知情人士稱，支持解散人士已到獄中取得仍然在囚的主席李卓人和副主席何俊仁的書面支持，但獲保釋不久的鄒幸彤及其餘兩名執委持反對意見，其後，親北京的《文匯報》和《大公報》大肆抨擊鄒幸彤，並以不具名的消息人士指，警方正積極調查支聯會及其屬會。雙方終於在昨晚的本月內第三次會議投票，並以一票之差通過解散決議。

據《明報》引述「知情者」表示，有關決定已考慮多方因素，特別是近日多個團體在北京官媒及其他相關媒體點名批評下解散，認為支聯會在現今政治壓力下，解散屬負責任做法。

北京在1989年爆發由學運轉化而成的民主運動，港人大受感動而支持，當時的左派以致現時的建制派亦曾表支持，期間有過百萬人上街聲援學運和民運，香港教育專業人員協會前會長司徒華有感港人支持而成立支聯會，並由當年起，於每年6月4日及之前舉辦紀念活動。該會會員團體數目在去年底換屆時仍有二百餘個，今年5月起出現有人退會，抨擊支聯會的親京媒體近期指，會員人數只余個位數，但發言人梁錦威月前響應本台查詢時表示，只會在年底的會員大會才更新會員數目。