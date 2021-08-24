東京殘奧會開幕式24日舉行

東京殘奧會於24日晚在賽事主要體育場日本國立競技館舉行開幕式。到9月5日，將舉行22項競技和539個項目的賽事。日本宮內廳宣布，日本天皇於本月24日出席東京殘奧會開幕式並發表開幕宣言，皇後不會出席，但由於新型冠狀病毒的傳播，國際殘奧委員會的成員等也縮小出席範圍，配偶者將不出席。

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殘奧會原則上是在沒有觀眾的情況下舉行，皇室等不會在體育場觀看比賽,而在24日下午，天皇在皇宮宮殿會見了國際殘奧委員會（IPC）主席安德魯·帕森斯（Andrew Parsons）等10位相關人士。天皇用英語指出：希望以此次殘奧會為契機，無論身體是否有殘障，大家都比以往任何時候更加相互尊重與同情，推進共生社會的建立。

國際殘奧委員會（IPC）和東京奧運會和殘奧會組委會24日在東京有明的主新聞中心（MPC）召開記者會，國際殘奧會發言人斯賓塞表示：此次殘奧會將有161個國家和地區及難民選手隊的4,403名運動員參賽，史上最多。

有關24日晚上舉行的開幕式，只有新西蘭表示不會參加，理由是考慮到運動員的健康狀況的管理，新西蘭方面表示：“不僅有新冠，還有高溫，鑒於這些狀況，不參加是不得已的。”

此外，23日晚在疫情期間還為IPC主席帕森斯等人舉行了歡迎晚會，包括首相菅義偉、組委會主席橋本聖子和東京知事小池百合子等約40人參加。對此，組委會發言人高谷正哲表示，“以最簡單的方式表達了一種歡迎的心情，而且並不伴有飲食。我認為這是在適當集會的範圍內。”

另據報道，根據國際殘奧委會、日本政府、東京都政府和東京奧組委早些時候會談的結果，殘奧會雖然原則上不允許觀眾入場，但作為教育的一部分，將會允許部分學生、兒童入場觀看。8月18日，東京都教育委員會公布了“學校合作觀看計畫”，為兒童和學生提供觀看東京殘奧會的機會，其中競技場最多的東京都的8個自治體約13萬人、23所都立學校約2000人（截至18日）、18所私立幼兒園和12所私立初中和高中約5000人（截至23日）希望參加觀看，總數約為13萬7,000人。

但是，在18日公布參加人數後，有多篇報告稱將根據家長的意見重新考慮參加觀看與否， 即使在比賽第一天25日預定觀看比賽的學校，現在也無法做出決定。