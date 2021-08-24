海關有漏洞非洲豬瘟肉品由越南潛入台灣檢警全台大搜索

台灣面臨非洲豬瘟擴散的威脅。一家越南公司19日空運了71公斤豬肉製品進入台灣被查獲，其中香腸及火腿等被驗出含非洲豬瘟病毒。台灣官方大為緊張，連日來檢警根據業者計算機數據及送貨單，針對全台1302個處所，展開全面搜索，已經在12個縣市查獲19公斤可疑的肉製品，包括月餅、肉條、肉鬆、香腸、火腿等，正在緊急檢驗中，是否已經擴散，很快就會知道。

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由於台灣曾被世界動物衛生組織列為豬只口蹄疫疫區長達23年，期間撲殺了400多萬頭豬，導致養豬產業一蹶不振，直到去年(2020)6月好不容易才從「口蹄疫區」正式除名；沒想到非洲豬瘟竟突破海關檢驗，長驅直入，這讓行政院長蘇貞昌非常不滿，他昨天前往桃園機場視察航空快遞包裹X光機檢查處理情形時，公開指責財政部關務署沒有把好關口，更點名關務長縱容違規。

蘇貞昌說，非洲豬瘟肆虐，讓中國周遭國家一一淪陷，第一線防疫人員兩年多來辛苦認真嚴守邊境第一線，讓台灣成為唯一沒有淪陷的國家，但業者不守法，一再違規，認為被抓到是運氣不好，只要繳了罰款就沒事；業者就是利用海關忙、貨物多，抱僥倖心理闖關。

據了解，這家越南公司今年一月起，從越南向台灣非法輸入肉品，由於台灣海關抽驗飛機旅客行李的比率只有32%，業者鋌而走險。由已經嫁到台灣17年的鄧姓婦女及他的女兒阮姓女子兩人，將貨品分送到全台21縣市的1302個下游通路，包括雜貨店、小吃店和個人等。目前這兩人已經都被檢方收押。

由於這些非洲豬瘟的豬肉製品，在台灣已經流入市面，如果民眾沒有吃完，變成廚餘送到養豬場，沒有妥善處理，被台灣的豬只吃下肚，將導致台灣豬只感染非洲豬瘟，因此環保署今天宣布，即日起針對全台676家養豬場也要展開全面稽查，最主要查核，廚餘是否經過標準的高溫蒸煮程序，以消滅病毒。

另台灣官方也清理出具有高風險的五百多家販賣東南亞食品及雜貨的店家，也將展開清查，全台正繃緊神經，向已潛入台灣的非洲豬瘟病毒全面宣戰。