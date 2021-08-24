被中國制裁的在美香港組織 其總監朱牧民辭職 兩董事同時請辭

曾協助推動美國通過「香港人權與民主法案」的香港民主委員會，其總監朱牧民在香港時間今（24 日）天凌晨宣布，辭去該會總監一職。同時，政治學者許田波和本身是「自由之家」項目總監Annie Wilcox Boyajian同時宣布辭去民主會董事職位。

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朱牧民和該會董事局主席楊錦霞的聲明均沒有提及辭職原因，並已有新職。不過，中國政府上月根據《反外國制裁法》向香港民主委員會等人士實施制裁，而在去年7月，中國的中央電視台曾報道，香港警方已因應《港區國安法》，把朱牧民列入六人通緝名單中，但港府拒絕評論。另外，朱牧民雖為美國公民，但尚有家人在港。

香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）於2019年反修例運動期間的9月在美國華盛頓成立，屬非政府組織，透過遊說推動香港民主和人權。

朱牧民在他的社交平台以「新聞」為題宣布辭職，他表示，為過去兩年透過香港民主會服務香港感到光榮。他又說，仍然深受香港運動啟發，並致力支持香港的運動，會在需要時協助美國支持香港的任何努力，最後更呼籲眾人「如水、向前」(Be water and onward.)

該會董事局主席楊錦霞亦在推特宣布，董事局於當天早上接受了朱牧民的請辭，她在聲明中讚揚朱牧民兩年來，為港人不斷發聲。她又說，香港的形勢近日急促惡化，但同時流散移居海外的港人正不斷壯大，這正好說明了爭取港人應有權益的使命更形重要。

在美國傳來朱牧民及兩名董事請辭的消息之際，香港近期亦有香港教育專業人員協會和民間人權陣線等多個公民團體相繼宣布解散，學者認為，香港公民社會力量將大大被削弱。

香港民主委員會協助推動美國通過「香港人權與民主法案」，法案授權美國國務卿每年審視香港自治情況，以決定是否繼續給予香港特殊地位，包括是否繼續成為獨立關稅區，以及授權美國政府對需為香港人權受侵害負責的人士實施制裁。