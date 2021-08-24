親京學者指香港也應推「共同富裕」 劉銳紹指反映無「兩制」及中國經濟勢危

正當中國內地熱議由中共總書記習近平提出的共同富裕問題時，作為實行「一國兩制」的香港，反應冷淡，但親北京學者阮紀宏撰文表示，「共同富裕」是北京的中央政府提出的舉國目標，香港這個特區在這方面「沒有『特別』」。時事評論員劉銳紹則指出，「兩制」已不是北京的目標，且要求全國服從「大中央」目標，若北京要求香港也落實「共同富裕」這股「共產風」，則顯示其經濟問題十分嚴重。

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習近平本月17日在中央財經委員會重提「共同富裕」，建制網媒《香港01》翌日發表題為《促進共同富裕啟程 香港尚要落後多少？》的社論，指中財委「鼓勵各地因地制宜探索」推動有效路徑所指的「各地」，理應包括香港，但港府高官至今還是一如以往輕視收入分配工作，例如財政司長陳茂波仍然抗拒透過稅改處理本地貧富懸殊問題，勞福局長羅致光更在網誌將基層工人不能分享經濟成果貶作「政治的語言」及視為理所當然。社論續稱，任由抱持這種態度的人掌握香港決策，香港恐怕連「脫貧攻堅」目標亦無法實現，遑論是再下一城的「共同富裕」。

社論刊登後，有如泥牛入海。《文匯報》前記者、現在珠海任教的人文與社會科學副教授阮紀宏今(24日)在《明報》撰文，認為香港亦應落實「共同富裕」這「舉國目標」，但港府在這問題上「瀆職失責」，而企業在捐款可以扣稅的情況下「仍缺善心，則難辭其咎」。他質疑特首林鄭月娥會否在即將推出的《施政報告》中響應共同富裕的目標。

他期望，林鄭月娥要像中國內地官員般，「制定政策協助、支持和引導私營企業對共同富裕目標的貢獻」，關鍵是特首是否有魄力和執行力，既要做到維持良好的營商環境，又要說服企業家肩負責任，而特首對此應是「當仁不讓」。

時事評論員劉銳紹接受本台訪問時說，從長遠發展而言，「一國兩制」中維持香港獨特之處的「兩制」已不是北京的目標，在政治和經濟上已是朝着「一國」發展，現時更是向著「大中央」發展，變成什麼也要服從大中央設定的目標，故此現在不時出現把全國政策在港落實的聲音。

他續稱，中國推動「共同富裕」反映中央政策出現問題，需要各方支援，若要求香港推動這股「共產風」，顯示香港亦要支援中國，情況一如要求香港支援大灣區，從國內角度看，其實就是要求香港為建設大灣區作「貢獻」。

另外，資深傳媒人劉進圖在《明報》撰文時亦指出，習近平總書記提出共同富裕後，中國科企巨擘的巨額捐獻「來得很不尋常」，以致有學者分析形容，捐款似「交保護費」，而且交了之後仍要繼續接受監管。但他認為，帶有脅迫性質的勸捐手段，對中國的企業和慈善事業的發展都不利，因為這會打擊民眾和企業的創富意欲，認為當局應該用誘導鼓勵的方法去做。