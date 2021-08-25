支聯會討論解散前壓力加大 國安處要求各常委交代過去七年多紀錄

香港市民支援愛國民主運動快將舉行特別大會以討論解散問題的消息曝光翌日，香港警方今(25日)早親自送信予支聯會各常委和幹事約十人，要求對方在兩星期內交代國安處索取的資料，包括該會自2014年起至今的會議紀錄、收支細節，以及與個別組織的聯繫和活動等數據。該會副主席鄒幸彤表示，需與其他常委商討如何應對，以及是否公開信件內容。

廣告 繼續瀏覽後續

支聯會從未被定性為外國的代理人或台灣組織，但據了解，警方今次是引用《港區國安法》第43條實施細則的第5條送交函件，即警務處長可在保安局局長批准下，向外國政治組織或台灣政治組織或外國的代理人送達書面通知，規定組識或代理人在指定期限提交指明數據，包括在香港的活動及個人資料、資產、收入、收入來源及開支。

另據無線電視新聞報道，警方同時要求支聯會提供與華人民主書院、中國維權律師關注組、美國國家民主基金會及壹傳媒創辦人黎智英私人助理Mark Simon的聯繫和相關活動資料。

根據規例，不遵從國安處要求提交資料者，一旦定罪，最高可被罰款10萬港元和監禁六個月；若提供不完整或虛假數據，最高罰款額同樣是10萬元，但監禁可長達兩年。

根據本台消息，支聯會常委會23日晚上通過解散決議，但仍須待特別會員大會通過。據公司法，若常委會決議獲得75%出席會員贊成，解散決議即獲通過。