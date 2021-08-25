越南國家主席對美國副總統重申，越南堅持奉行獨立、自主的對外政策

越南國家主席阮春福星期三與美國副總統哈里斯會見時重申，越南堅持奉行獨立、自主的對外政策。越方所發布的通稿中，隱去哈里斯指責北京恃強凌弱的內容。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，哈里斯於8月24日晚間赴越南展開為期3天的訪問。

哈里斯與阮春福的會見過程，越方允許少數媒體進入聽取雙方前幾分鐘的致詞與拍照，哈里斯當著媒體的面批評中國。

哈里斯說：我們有必要找到方法對北京施壓、加 壓，好讓它遵守聯合國海洋法公約（UNCLOS），並挑戰 它恃強凌弱且過度的海權主張。

然而官媒越通社（VNA）在今天晚間發布的通稿中 對哈里斯前述抨擊北京當局的內容隻字未提。 根據越通社通稿，阮春福重申，越南堅持奉行獨立 、自主、多邊化、多樣化、全面、廣泛、有效且積極主動融入國際的對外政策；越南是國際社會的好朋友、可靠的夥伴和負責任的一員。

越通社通稿報道引述哈里斯說，美國支持一個強大、獨立和繁榮的越 南，繼續創新，擴大與國際接軌，並在東南亞國家協會 （ASEAN）和該地區扮演愈來愈重要的角色。 她並建議雙方應密切合作以幫助企業，尤其是美國 和越南的大集團能繼續維持生產供應鏈，確保不受2019冠狀病毒疾病疫情影響而中斷。

越通社通稿表示，雙方支持確保南海航行與飛越安全和自 由，南海所有爭端都應在國際法基礎上和平解決，包括 1982年聯合國海洋法公約，並根據國際法儘快制定南海行為準則（COC）。

哈里斯這次出訪，外界普遍認為旨在爭取盟友，以共同應對北京當局在區域中日益擴大的影響力。