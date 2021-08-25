香港律師會：「開明派」理事選舉全敗 料續走親建制路線

經香港待首林鄭月娥開腔要求律師會保持專業和被視為「開明派」的羅彰南以自身和家人安全為由退選後，香港律師會今（25日）天凌晨完成五個理事席位的改選，結果被視為親建制的「專業派」五名候選人全部當選，以逾千票之差擊敗「開明派」三名候選人。結果令該會理事會內的親建制保有14席，遠超「開明派」保有的六席席位，亦令下月的會長換屆選舉有利建制派候選人。

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不尋求連任的律師會會長彭韻僖在理事改選後表示，會方會繼續為法治發聲，以及從法律角度就重要議題提出意見。她不憂慮日後工作會受到制肘，但如若社會提出針對律師會的改革，該會亦會詳細研究。

是次選舉共有十一名候選人，勝選的五名理事是被視為「專業派」的陳國豪、傅嘉綿、黃巧欣、袁凱英及岑君毅，他們的得票全在三千票以上，擊敗獲得近二千票的開明派，另兩位立場不明的候選人，得票只有二百多票。不過，據與會者透露，約有三百張選票因為未在截止日期前送達點票處所而作廢。

今次理事會席位改選因結果可能影響該會的路線而備受關注，因為一旦四名「開明派」候選人勝出，理事會內的開明派將增至十人，與親建制的理事勢均力敵，亦令即將舉行的會長選舉出現不穩定因素，《人民日報》早前便發表評論文章，稱律師會應「搞專業不搞政治」；特首林鄭月娥更明言，如律師會變得政治化，會重新審視政府與律師會的關係，收回部分權力。改選前三天，尋求連任的「開明派」參選人羅彰南表示退選，稱受到匿名威嚇，令開明派參選人只剩三人，即使全勝，亦未能在理事會中取得過半席位。