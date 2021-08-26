京官否認香港有移民潮 亦未因國安法失信心

面對香港截至年中的十二個月有近九萬人離開香港，中國國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權表示，離港人數增加是人口正常流動進出，更不認同港人離港是因為《港區國安法》令市民對香港失去信心的說法。

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黃柳權昨(25日)結束一連三天在港宣講「十四.五」規畫的行程，返回北京，他在記者會上總結行程時被問及香港新一波移民潮被指是國安法引發港人不滿情緒、對香港前景失去信心而離開，黃柳權說，「我不認為這說法是對的」。他指出，香港是國際城市，亦是自由港，人口流進流出，「高高低低數字變化是正常」。

相反，他表示，國安法實施以來，體會到香港社會秩序井然，法治彰顯。他強調，香港發展重回正軌是不爭的事實，這從香港今年的經濟數據較前好、大型國際企業計畫招聘人手、香港金融市場穩定、新股招股數目高企等現況便可見一班。 他又提到，宣講團訪港短短數日，已感受到香港大眾「求穩定，謀發展」的希望，相信只要社會進一步凝聚「一心一意謀發展」的共識，香港一定能有更好的發展。他又說，訪港期間亦感受到港府管治團隊更敢於作為，敢於擔當。他在來港第一天時已指出，港府扛起維護國家安全及社會穩定的憲制責任，展現了事不避難的擔當進取精神，「相信在行政長官林鄭月娥帶領下，特區政府能帶領各界繼續發揮一國兩制優勢，推動香港更好發展」。

黃柳權的有關說法，有人解讀為暗示港澳辦支持林鄭月娥連任特首，但他昨天響應提問時，沒有正面響應，只是說，凡是符合港澳辦主任夏寶龍早前提出特區管治者的「五個善於」條件的候選人，均值得支持。

黃柳權的宣講團在三天訪港行程中，曾與工商界、公務員和青年講解十四五規畫，又曾在立法會發表演講，是首名京官到立法機關出席講座。