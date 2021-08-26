港警指支聯會是「外國代理人」危害國安索資料 支聯會斥指控「荒謬絕倫」

香港警方國安處以「有合理理由相信」香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)是「外國代理人」為由，要求支聯會全體七名常委交代成立以來的成員及職員資料，並提交過去七年來該會涉及美國民主基金會、華人民主書院及中國維權律師關注組等中外組織的活動的資料。但支聯會副主席鄒幸彤「鄭重否認」該會屬「外國代理人」，指該會是為中港和民主而成立，警方指控「荒謬絕倫」，反斥警方濫用國安法打壓民間組織。

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這是警方首次引用《港區國安法》實施細則中有關外國代理人的條款來要求香港組織提交數據，引起質疑，有傳媒管理層甚至私下表示，沒想到國安竟然用「外國代理人」來對付支聯會，最初以為警方頂多用「港獨組織」「搞」支聯會。而建制派的資深大律師湯家驊今(26日)早在電台節目中淡化事件，聲稱相信警方並非懷疑支聯會違法，只是要求該會協助調查，若真的有懷疑，警方應是向法庭申請搜查令，呼籲公眾毋須「大驚小怪」。

對於被警方指為「外國代理人」者可否上訴，國安法及細則均無訂明，而支聯會副主席鄒幸彤亦一直在問，並質疑警方「隨隨便便」就標籤該會。而湯家驊則表示，若支聯會能提出證據爭辯或證明組織不符合細則內「外國代理人」定義，理論上可以提出司法複核，證明保安局局長錯誤賦權警務處長索取數據，那便可以不提交資料。

根據條文，「外國代理人」的定義是為在香港活動並符合兩項條件者，一是受外國政府或外國政治組織直接或間接指示、監督、控制、僱用、補貼或資助，或收取其金錢或非金錢報酬；二是為外國政府或外國政治組織利益進行活動。鄒幸彤據此反駁，指該會是外國代理人的指控「荒謬絕倫」，該會「鄭重否認」，強調支聯會是港人在1989年自發成立，支持中國民運而成立，「沒有受外國政府或政治組織的指使，亦不為外國利益，而是為香港、為中國、為民主理念而成立的組織」。

港國安關注美國民主基金會等五個組織

警方昨早向支聯會七名常委和維權律師關注組副主席劉慧卿等約十人送達索取數據文件，鄒幸彤下午把文件上載其個人社交平台。根據文件，國安處要求支聯會交代該會與一系列組織和人士的活動關連，包括活動資金來源和雙方聯繫紀錄；有關組織分別是港台的華人民主書院；維權律師關注組；在外國或台灣成立的政黨或政治組織，包括民主中國陣線、Asia Democracy Network(亞洲民主網絡)、美國國家民主基金會及收受其款項的四個組織；以及壹傳媒創辦人黎智英私人助理Mark Simon。

文件要求支聯會於兩周內提交的資料還包括該會成立以來在港職員及成員個人資料、2014年至今在港資產、收支及會議紀錄等；文件特別提及，鄒幸彤今年2月4日收取亞洲民主網絡3000港元(摺合)，要求她交代原因及用途。

被點名的華人民主書院，由八九學運領袖王丹與民主黨、公民黨、社民連等香港政治組織於2011年在台北成立，在台港兩地均有舉辦活動。及至今年1月，「華民」取消香港的註冊，把工作集中在台灣。據了解，今次被國安索取資料的，亦包括曾任「華民」校長和董事的陶君行。

已成立三十二年的支聯會，現正面對解散壓力，該會常務委員會日前通過解散決議，但仍須等待最快於下月中舉行的特別會員大會通過，方能作實。而在常委會通過解散消息曝光翌日，警方以支聯會屬外國人代理為由，要求該會提交與境外組織聯繫的資料。