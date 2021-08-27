中國女星鄭爽偷稅漏稅被罰近3億

近日娛樂圈不斷發生地震，吳亦凡涉嫌強姦剛剛被捕不久，一些演員、明星接連被曝性侵。8月27日，中國當紅女星趙薇和鄭爽霸佔了微博熱搜榜。鄭爽因偷稅漏稅被稅務部門追繳稅款、罰款共計2.99億元人民幣。趙薇的作品則都被下架，疑被中國官方封殺。國家稅務總局27日稱，上海市稅務局第一稽查局日前作出對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元人民幣的處理處罰決定。

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公告稱，上海市稅務局今年4月初受理關於鄭爽的舉報。經查後，發現鄭爽於2019年主演電視劇《倩女幽魂》，與製片人約定片酬為1.6億元，實際取得1.56億元，以兩種方式虛假申報、偷逃稅款，包括將個人片酬收入改變為企業收入，以及簽訂虛假合同，即以俗稱的 “陰陽合同” 規避行業監管獲取“天價片酬”。

連同其他演藝收入的虛報問題，鄭爽於2019年至2020年間，未依法申報個人收入1.91億元人民幣，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元。稅務部門對其追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元人民幣。

上海市稅務局表示，鄭爽是首次因偷稅被處行政處罰，若能在規定期限內繳清罰款，則不予追究刑事責任。

稅務局還稱，該案舉報人之一、鄭爽前男友張恆作為鄭爽《倩女幽魂》項目的經紀人，涉嫌策畫了1.6億元約定片酬的拆分合同、設立“掩護公司”等事宜，並直接操作合同具體執行、催款收款等活動，幫助鄭爽偷逃稅款。上海市稅務局第一稽查局已對張恆進行立案檢查，並將另行處理。

鄭爽被封殺前躋身中國一線女星行列。今年4月，鄭爽前男友張恆在微博爆料鄭爽代孕、棄子並且通過“陰陽合同”偷稅漏稅，引發軒然大波。由於鄭爽在《新倩女幽魂》中的日薪為208萬元，換算成年薪約為6.4億元。因此1爽就是6.4億，有網友調侃，一些超級上市公司市值也不過幾個“爽”而已。

有人表示，日薪208萬是什麼概念？作為普通工薪階層，月薪一萬的不吃不喝攢夠208萬需要17年多；月薪6000元的不吃不喝攢夠208萬需要29年左右； 月薪3000元的不吃不喝攢夠208萬需要58年左右；作為白領階層，年薪30萬不吃不喝攢夠208萬元，需要7年左右…..

如今鄭爽被罰近3億元後，中國國家廣電總局27日要求，各級廣播電視播出機構、廣播電視視頻點播業務開辦機構和網絡視聽節目服務機構不得邀請鄭爽參與製作節目，停止播出鄭爽已參與製作的節目，意味着鄭爽演藝生涯的終結。

除鄭爽外，同一天女星趙薇遭到全網封殺，其曾經參演或執導的《還珠格格》等多部影視作品不但下架，而且在主創人員列表中刪除其名字。中國主要視頻網站搜索“趙薇”時，已無結果。

目前尚不清楚，趙薇遭到封殺是獨立事件，還是當局對多個“劣跡藝人”一起處理的結果。

而與趙薇關係良好的林心如的工作室也已註銷；微博熱搜榜幾乎全是與趙薇、鄭爽有關的話題。有娛樂大V稱，娛樂圈的大瓜還在後面，言外之意還有明星已經被盯上。