中國官方再向“娘炮”開炮

中共官媒光明日報今天刊文，宣稱“‘娘炮形象’等畸形審美必須遏制”。文章批評中國明星仿效日韓“花美男”衣着妖艷、雌雄難辨，要多管齊下“從根本上扭轉這股畸形審美風氣”。這篇署名“解放軍報文藝部前副主任陳先義”所撰寫的文章，在中國社群網站新浪微博引發論戰，

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據中央社今天報道稱，中共官媒刊文稱必須遏制“娘炮”審美。據中共官媒光明日報今天刊發的文章宣稱，“娘炮形象”近年在中國影視界和娛樂圈愈演愈烈，成為一種社會問題。“所謂‘油頭粉面A4 腰，矯揉造作蘭花指’，一些舉止忸怩作態、喜歡撒嬌賣萌的‘小鮮肉’，經由影視製作機構和經紀公司商業包裝和市場運作，成為許多青少年的偶像。”

文章又批評，一些偶像劇和綜藝節目中，男藝人和男性角色有的妝容濃重、衣着妖艷、雌雄難辨，甚至把刻薄沒教養當成個性，自私自利、缺乏擔當。文章稱，大多數青少年並不真正欣賞那些病態形象。今年慶祝黨的百年華誕，一批高水準主旋律影視劇作品廣受青少年稱讚，“許多青年觀眾觀後感慨，這才是中國青年該有的樣子。”文章最後又說，只有多管齊下，才有可能從根本上扭轉這股“畸形審美”風氣。

這篇署名“解放軍報文藝部前副主任陳先義”所撰寫的文章，在中國社群網站新浪微博引發論戰，有人批評文章鼓吹歧視與性別刻板印象，也有人認為明星錯誤引導未成年粉絲，應當整治。

據該報道，有人批評，官媒刊登歧視性用語的文章，惡意散布性別刻板印象，並質疑“是要倒退到全國青少年，青年，統一着裝，統一喜好的地步才叫正常嗎？”

但也有不少支持官方論調的人認為，“娘炮就是貶義詞，不要拿什麼女權來說事，斷章取義有什麼意思，明明官媒批的是那些現在愛豆（idol，偶像）明星錯誤引導小學生粉絲們”。

該報道稱，截至發稿，在新浪微博上相關關鍵字標籤逾587萬筆，一度佔據微博熱搜榜前2名。

據中央社，光明日報是中共中央機關報之一，是由中共中央宣傳部直接領導的大型、全國性官方新聞媒體之一。