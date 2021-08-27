中國教育部宣布 大學師生返校需持48小時內核酸陰性證明

開學在即，中國教育部27日上午召開記者會，說明新學期開學各級學校應遵守的防疫規定。主要包括：高校師生員工開學入校時需持48小時內核酸檢測陰性證明；高校學生在校園內要佩戴口罩；中小學如果學校所在縣（市、區）範圍內沒有中高風險地區，學生上課可以不戴口罩；幼兒在幼兒園期間可以不戴口罩。

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教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰表示，各地和學校要精確掌握師生返校前連續14天健康狀況和行程軌跡，中高風險地區學校暫緩開學，有中高風險地區旅居史的師生暫緩返校，境外師生沒有接到學校通知一律不返校。

王登峰指出，高校師生員工開學入校時需持48小時內核酸檢測陰性證明，入校後再做必要的核酸檢測。

王登峰強調，各級教育行政部門和各級各類學校要進一步提高“政治站位”，克服疫情防控中存在的麻痹鬆懈的傾向，同時也要防止出現疫情防控層層加碼的傾向。

對於有個別地方將學生是否接種疫苗，甚至是家長是否接種疫苗，作為學生能否返校上課的條件。對此，王登峰表示，教育部已對這種情況發出明確通知，“要堅決叫停”。

王登峰表示，疫苗的保護作用非常明顯，但目前對於疫苗接種依循的是“知情、同意、自願”原則。“既然是知情、既然是自願，就不應該把是否接種疫苗，不管是本人還是共同生活的人，作為開學返校、入校的一個標準。”