北京擬封殺涉數據安全企業海外上市

路透社引述 消息人士透露，中國正在制定規則，計畫禁止互聯網領域握有可能構成潛在安全風險的數據的企業在中國境外上市，包括在美國。據透露，該禁令也將涉及到意識形態問題的公司。該人士說，根據正在起草的規則，中國證監會計畫禁止那些收集大量用戶數據或創造內容的公司在海外上市。中國證監會沒有立即回應路透的評論請求。

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路透社此前引述消息人士報道說，中國監管機構正在考慮向數據豐富的公司施壓，要求他們如果要在美國上市，就需要將數據的管理和監督交給第三方公司。負責管理與監控的第三方信息安全公司最好由國家支持，以便有效地限制中國企業將在岸數據傳輸到海外的能力。 而禁止企業在海外上市顯示官方的監控正在升級。

此外，中國人大今年六月通過的新數據安全法將於今年9月1日生效。該法第二十一條明確規定，“關係國家安全、國民經濟命脈、重要民生、重大公共利益等數據屬於國家核心數據，實行更加嚴格的管理制度。”

該法將要求中國所有公司將其處理的數據分為幾類，並管理此類數據如何存儲和傳輸給其他方。

重點類別包括“國家核心數據”和“重要數據”，處理不當可處以最高1000萬元的罰款甚至刑事指控。不過，有中國律師表示，政府尚未為這些數據提供定義或進一步說明應該按照什麼規則對數據分類。

數據安全法在某些方面模稜兩可，讓公司擔心他們可能會意外越界。

最近幾年來，中國科技巨頭騰訊的微信(WeChat)，以及字節跳動的抖音（海外版TikTok）等，在中國和海外不斷發展和壯大過程中，搜集了大量的個人數據和資料。同樣在中國運營的美國公司，如特斯拉和蘋果等也搜集了大量中國用戶的數據。