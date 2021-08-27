孟晚舟在加拿大被捕超過一千天 一換二說法又起

中國華為首席財務官孟晚舟被加拿大拘捕滿一千天。有加拿大組織和專家呼籲渥太華，應以釋放孟晚舟讓兩名被中國逮捕監禁的加拿大人康明凱和斯帕弗儘早回家。據美媒報道稱，不過加拿大正值聯邦大選，估計特魯多政府不會在此時介入敏感的司法案件。有專家認為，孟晚舟和兩名加拿大人的案件若不能解決，加中關係就無法改善。但也有人認為，中國政府不斷強調兩個案件本質不同，不能相提並論，這代表放了孟晚舟，兩個邁克爾也可能回不來。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由亞洲報道稱，孟晚舟被拘捕滿一千天之際，一個名為“跨加拿大救援孟晚舟行動委員會”的組織呼籲釋放孟晚舟，好讓加中兩國正常化。

加拿大刑事律師布萊克(Chris Black)和費爾帕特(John Philpot)在會上表示，從審訊公布的資料發現，美國提出欺詐指控的瑕疵非常多，而且這個案件明顯有政治操作痕跡，因此孟晚舟勝訴的機率還是很大。費爾帕特說：“霍姆斯法官(Heather Holmes)在庭上對此案並沒有產生實質傷害提出過質疑，而我們又從庭審過程中發現，滙豐銀行的高層是知道華為和星通之間的實質關係，所以並不構成所謂的欺詐問題。我對孟晚舟勝訴還是挺樂觀的。”

兩位律師也提到，加拿大政府雖然說不幹預司法案件審理，但是按照加拿大的法律，司法部長有權可以在任何時候終止引渡案。

因為加拿大人康明凱和斯帕弗的命運和孟晚舟緊密相連，有人呼籲，及早釋放孟晚舟讓兩人回家。但也有人認為，中國政府不斷強調兩個案件本質不同，不能相提並論，這代表放了孟晚舟，兩個邁克爾也可能回不來。

據該報道稱，長期追蹤孟晚舟案件的加拿大移民律師李克倫(Richard Kurland)則認為不需要擔心，但由於加拿大正在舉行聯邦大選，孟晚舟案件又進入最後判決階段，他質疑有任何政治人物會願意在這種時候介入司法程序：“斯帕弗的判決中已經包含了驅逐出境。如果孟晚舟被釋放，我想兩個邁克爾就能被送離中國回家。我不認為孟晚舟若被釋放，兩個邁克爾仍會回不來。只是10月20日法官將宣布判決日期，渥太華會在判決前採取行動嗎？”

在加拿大和平外交學會(Institute for Peace and Diplomacy)舉辦的加中關係論壇上，四名專家都指出加拿大被中美兩大國夾殺的窘境，但幾乎是個無解題。該學會研究員並在加拿大卑詩大學任教的康妮殊(Margaret Cornish)說，小國只能牢牢守住自己核心利益，不要太依靠任何一個國家，也不要涉入太敏感的地緣政治爭奪戰中：“我們在中國眼裡絕對是個小國家，我們不在太平洋區域，我們和美國關係較親近，我們和中國不太相干，但我們也不需要去惹惱中國。我們需要抓緊自己的核心利益，不受任何一個國家的擺布和影響。”

目前在山東和清華大學任教的貝淡寧苦笑着說，兩國關係不好，讓他這個身在中國的加拿大人感到為難。若有中國機構想聘請他做什麼，可能引起非議。他想回來加拿大探親，但加拿大連中國疫苗都不認可。他說，去年初中國剛爆發新冠病毒疫情時，加拿大給予醫療資源幫助。中國當時感謝了加拿大，本以為氣氛好一點了，但很快又回到冰點：“可惜好氣氛並沒有持續太久，我想在教育、經濟、醫療和氣候變化等議題上，兩國都有可以合作、對話的機會。但除非兩個邁克爾和孟晚舟的案件能解決，否則很難有好關係。”

據自由亞洲說，中國駐加拿大大使叢培武8月25日致電慰問了孟晚舟，並在加拿大《國會山時報》發表文章，稱孟晚舟被捕是美方要打壓中國高技術企業、阻撓中國發展。而加方充當美方幫兇，被美方利用了。