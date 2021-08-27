日本奧運金牌選手名在中國遭搶注商標

在中國，日本運動員姓名被第三者擅自申請註冊商標的事例接連發生。東京奧運會男子滑板街式賽金牌得主堀米雄鬥的姓名也在列。中國運動員之名也被申請註冊，中國奧委會已警告勿惡意搶注。

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“堀米雄鬥”等日本運動員姓名在中國被搶注商標。據共同社報道稱，中國國家知識產權局網站顯示，堀米奪金3天後的7月28日，“堀米雄鬥”的商標被以個人名義申請註冊。

迄今也出現過日本運動員相關申請。里約熱內盧奧運會前的2016年6月，廣東省深圳市的企業申請註冊日本女乒選手伊藤美誠的姓名。花樣滑冰男將羽生結弦的姓名也在2017年以來有10件申請。大部分申請已被判定為無效。

關於一系列申請，熟悉商標制度的代辦人栗原潔指出，在中國有網上倒賣商標權的市場。他稱“目的是要求購買商標，賺取錢財”。

據中國奧委會本月18日發表聲明，警告稱如未獲得運動員本人等授權，不得以奧運健兒姓名惡意搶注商標。中國國家知識產權局也在翌日發布消息稱，駁回涉及東京奧運會中國運動員本名、昵稱等相關的109件商標註冊申請。

據該報道說，中國2019年修改了《商標法》，規定“不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回”。據分析，堀米相關申請無法獲批的可能性較高。