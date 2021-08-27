昔贊今棄 本土派議員鄭松泰當選委遭DQ兼即失議席 評論稱削民主派參選意欲

在新香港選舉制度下具有重要功能的選舉委員會將於下月19日經選民投票選出1500名選委，不過，1496名成功通過審核的候選人中，不包括去年因不跟隨民主派議員總辭而獲國務院港澳辦不點名讚賞的本土派議員鄭松泰，原可成為當然選委的他，被資格審查委員會指為不符合擁護《基本法》等資格而被裁定提名無效，且實時喪失立法會議席，未來五年內不得參選。鄭松泰表示，資審委沒有告訴他被DQ(取消資格)的原因，亦沒有上訴途徑，但他尊重資審委的決定。

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不少評論認為，事件顯示「紅線」空間進一步收窄，亦會進一步削弱民主黨派人士的參選意欲，令日後的議會更加「清一色」。當中，中文大學政治及行政學系高級講師蔡子強表示，最大問題是當局沒有解釋DQ理據，令參政者不知「政治紅線」所在，意欲參選的民主派更無所適從；加上建制一方面公開「呼籲」民主黨繼續參選，另一方面卻DQ泛民主派參選人，折射的政治信息互相矛盾，對內部傾向不參選的民主黨，更缺乏參選誘因。

港府昨(26日)在憲報刊登選舉委員會候選人名單，共有1496名參選人的提名有效，兩人提名無效，分別是登記立法會界別當然選委鄭松泰及未登記成為地方選民而報名保險界的蔡志堅。至於現任醫學界議員陳沛然則未有登記為當然委員，他向傳媒解釋，不知道當然選委亦需登記。結果，一千多名選委候選人中，明顯有民主派背景的，只有聲稱走「第三條路線」的新思維主席狄志遠和申報為獨立民主派的西貢區議會主席周賢明。

負責審查並確認參選人資格的資格審查委員會，其主席李家超昨午交代結果時拍出，鄭松泰因被裁定不符合真誠擁護基本法和效忠香港特區的基本條件而被DQ。他透露，資審委曾要求鄭松泰就指明的事情提供數據和解釋，並尋求國家安全委員會的意見；資審委根據國安委的審查意見書，裁定鄭松泰的登記無效。由於DQ決定涉及國安委，故此不受司法複核挑戰。

他拒絕詳談鄭松泰被DQ的具體言行，只是說會以涉事者過往的言行、著作和文章綜合考慮，參選人的政治聯繫和背景並非該會的考慮。至於鄭松泰去年11月不跟隨立法會民主派總辭而獲港澳辦讚揚為「明智之舉值得肯定」，但不足十個月便被指不符資格，李家超表示，他人的評價或評論並非資審委的主要考慮。他強調，審查過程嚴謹，對於一些「嘗試假扮」符合要求的參選人，「我不會被他的花言巧語去嘗試替自己漂白，因為騙徒往往最叻就是扮演不同的角色」。

政治組織「熱血公民」議員鄭松泰響應資審委的決定時透露，資審委向其查問的文件有1厘米厚，涉及自2015年起的言行，包括交代他是否真誠效忠、有否履行議員的憲制責任、言論有否涉外國勢力，以及2016年倒插國旗而被裁定侮

辱國旗而被罰款5000港元一事。但在通知他「登記無效」的兩頁信件中，未有解釋DQ原因，他亦無法猜度。

對於因為未來的選舉而褫奪他獲港人投票選出的議席，他覺得「怪怪哋」，但尊重資審委的決定。至於被李家超不點名地指是騙徒，他直言沒有想到對方會在官方場合如此評說，確實「不太適合」，但時間可以證明，公眾亦會自有評價。鄭松泰亦不認為港澳辦的讚揚和現在資審委的決定有矛盾，指兩者關係不大，因為當時的政治環境和標準與現今有別。

選委會五大界別36個選舉分組中，有23個分組因參選人數與席位「等額」而令603人自動當選，餘下13個有競爭的界別分組中，將由412人競逐364個選委席位。