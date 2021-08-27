汪洋接班人說法傳惹習怒 有媒體出面澄清是“偽命題”

中共明年將舉行 20 大選舉，共產黨下一任總書記將由誰來接替的話題眾說紛紜，有消息指出，中共總書記習近平最近在北戴河密會上遭到圍剿，將於 20 大退位，由現任中國全國政協主席汪洋接替為新一任中共總書記。據新頭殼今天報道稱，對此，《多維新聞》發文指出這個消息漏洞百出，並指出汪洋有可能接替李克強而非習近平。然而，因《多維新聞》被認為是親習媒體之一，因此，《多維新聞》的文章一出，外界便揣測汪洋接班的傳聞有可能觸怒了習近平。

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據新頭殼報道稱，汪洋將上位傳聞激怒習近平? 親習媒體急澄清 : 20大交班是個“偽命題”。據《多維新聞》的文章指出，2018 年時，習近平修憲取消了國家主席任期限製為“2022年連任的明確信號”。文章稱，只要習近平的健康不出問題，20 大交班即是個“偽命題”，他不可能在 20 大卸任，隔年將再續任中國（中共）國家主席。

對於汪洋接班的傳聞，文章稱，汪洋比習近平小2歲，並不符合接班的年齡差距。再者，汪洋團派色彩鮮明，若接替一位團派大翻身。文章言下之意即團派不可能勝出。至於汪洋可以取代誰? 《多維新聞》文章直指李克強，表示 :“汪洋接習近平不可能，但可能會接替李克強，這種可能確實不能排除。”，並強調 :“受任期所限，李克強 2023 年必須交班”，雖然汪洋與李克強同歲，“但歷史上總理‘老上幼下’有先例，趙紫陽就比華國鋒大 3 歲，朱鎔基也比李鵬大 19 天”。

《多維新聞》文末直攻李克強，學者認為，也呼應了“習李不合”的傳聞。河南鄭州水災後，李克強派駐調查組進入習近平嫡系領導下的河南，揚言要查辦失職官員。隨後又將杭州市委書記周江勇拉下馬。李克強的這些動作，外界認為是在砍殺習近平的羽翼。《多維新聞》文章的分析角度，被認為有可能是幫習近平發聲，再打擊李克強，達成一石二鳥的功效。

據該報道稱，《多維新聞》的總部設於北京，被認定為親習媒體之一，再加上文章口吻獨斷，並非新聞抱持的“客觀中立”。該報道引據《大紀元時報》的評論家王赫分析說，有可能是汪洋接班的消息觸怒了習近平，自己親自跳出來澄清又很尷尬，只好藉由《多維新聞》幫忙表明立場。據王赫認為，“出口轉內銷，既可以傳遞聲音，又能達到釋疑的目的。”