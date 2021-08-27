港澳首次攜手廣東合辦2025年中國全運會

四年一次的中國全國運動會一般由中國32個省市自治區舉辦，香港和澳門兩個特區並無參與，但國務院宣布，已批准廣東省和港澳承辦2025年第十五屆全運會。香港特首林鄭月娥歡迎北京的中央政府的決定，形容是一項提振香港體育發展的重大舉措；香港體育學院主席林大輝則期望，爭取在港主辦有優勢和受歡迎的項目，包括羽毛球、劍擊及單車賽事。

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今屆全運會將於下月15至27日在陝西省舉行，香港將派出171名運動員參與18項賽事，但參與下屆全運會的香港運動員，將有不同意義，因為那是首次由港澳與粵省合辦的全運會。根據國務院辦公廳昨(26日)天的公布，籌備和舉辦是次全運會的經費主要由粵港澳三地政府自行籌備，中央財政給予一次性定額補助。公布續稱，體育總局及三地政府要嚴格按照政府相關規定，結合當地經濟社會發展，堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，充分利用現有場館設施，嚴格預算管理，節約辦賽成本，嚴格控制規模和規格，全力做好疫情防控工作。

對有關決定，港協暨奧委會認為可以鞏固香港作為大型體育盛事之都的地位。該會指出，全運會是國內水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會，港協暨奧委會將積極聯同各屬下體育總會協助港府與粵、澳政府協調磋商，務求令全運會順利圓滿舉行，以展示粵港澳舉辦大型體育盛事的能力，藉此提高粵港澳的聲望及形象，同時培養市民參與體育運動的文化。